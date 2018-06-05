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Muharrem İnce hakkında suç duyurusu

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında Bilecik mitinginde yaptığı konuşmasından dolayı “hakaret” ve “iftira” suçlarından suç duyurusunda bulundu.

05 Haziran 2018 Salı 17:15
Muharrem İnce hakkında suç duyurusu

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında Bilecik mitinginde yaptığı konuşmasından dolayı “hakaret” ve “iftira” suçlarından suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında 1 Haziran tarihindeki Bilecik mitingindeki sözlerinden dolayı suç duyurusunda bulundu. Avukatıyla birlikte Anadolu Adalet Sarayı’na gelen Külünk, savcılığa sunduğu dilekçesinde, “Ben halihazırda AK Parti milletvekiliyim. Muharrem İnce 1 Haziran 2018 tarihli Bilecik Mitinginde AK Parti milletvekillerini kastederek ve ‘mebuslar milletin parasını çalıyor’ diyerek ‘onur, şeref ve saygınlığa’ alenen saldırmıştır. Bu yapılan konuşmanın bulunduğum konum itibariyle şahsıma karşı saldırı kapsamında olduğundan da şüphe yoktur” ifadelerine yer verdi.

Muharrem İnce’nin yapmış olduğu açıklamaların bir gerçekliği ve hukuki dayanağı olmadığının kaydedildiği dilekçede, “Muharrem İnce’nin, yapmış olduğu açıklamalarda ‘onur, şeref ve saygınlığıma’ alenen saldırdığı sabittir. Mesnetsiz dayanaksız bir şekilde kişilik haklarıma saldırısının yanında hukuka aykırı fiil isnat etmiştir. Konuşmanın yapıldığı yer, zaman ve süreç göz önünde bulundurulduğunda şüpheli Muharrem İnce’nin sırf partimizin itibarını seçim üstü zedelemek amacıyla bizlere yönelik bu şekilde saldırıya geçtiği, seçim sürecini kendi lehine çevirebilmek amacıyla hakaret ve iftira yoluna başvurduğu görülecektir. Bu nedenle özel bir kast ile işlenen bu gibi bir hareketin hiçbir suretle eleştiri sınırlarında kalmayacağı da ortadadır” denildi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Dilekçede, “Muharrem İnce, siyasi kimliği üzerinden eleştiri amaçlı değil, diğer siyasileri ve beni halkımız önünde aşağılamak ve itibarımızı zedelemek amacıyla eylemi gerçekleştirmiştir. Şüphelinin yapmış olduğu açıklamanın düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi de mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Metin Külünk, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı ve halen de Yalova milletvekili olan Muharrem İnce 1 Haziran tarihinde ekranda kendisini izlerken AK Parti hareketine mensup tüm milletvekillerine yönelik yakışıksız ifadelerde bulundu. Siyasette Cumhurbaşkanlığı makamına talip olan bir ismin mevkidaşlarıyla ilgili daha dikkatli bir dil kullanması gerekiyor. Daha yakışır bir dil kullanması gerekiyor. Ağır cümlelerdi,bu cümleleri AK Partili bir milletvekili olarak kabul etmem mümkün değil. Hukuk önünde hakkımı aramakla yükümlüyüm.Kendisiyle ilgili hakaret ve iftira suçlarından suç duyurusunda bulundum” dedi.

(Gamze Erdemir/İHA)
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