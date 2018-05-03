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Milyonları ilgilendiren tasarı Komisyondan geçti

Emekliye ikramiye, öğrenciye af, imar barışını içeren Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili Tasarı Komisyon’dan geçti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:11
Milyonları ilgilendiren tasarı Komisyondan geçti

Emekliye ikramiye, öğrenciye af, imar barışını içeren Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili Tasarı Komisyon’dan geçti.

Vergi ve Diğer Bazı Alacalarında Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Kanun Tasarısı’na göre, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında biner TL ödeme yapılacak.

Öğrencilere okula dönüş yolu açılıyor. Vergi cezaları ve gecikme zamları, borcun tamamının ödenmesi halinde cezalardan kalan yüzde 50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamları tahsilinden vazgeçilecek. Mükellefler gelir ve kurumlar vergi matrahlarını arttırabilecekler.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletme kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları defterlerine kaydedebilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu borçları ile ilgili idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklardan vazgeçilecek. İstanbul Boğaz ve İstanbul tarihi yarımada imar barışı kapsamı dışına çıkarıldı.

Kanun Tasarısı’nın önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)
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