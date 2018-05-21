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Milletvekili aday listeleri YSK’ya teslim edildi

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslimi süresi sona erdi. Partiler listelerini YSK’ya teslim etti.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:30
Milletvekili aday listeleri YSK’ya teslim edildi

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslimi süresi sona erdi. Partiler listelerini YSK’ya teslim etti.

24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için partilerce milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslimi bugün 17.00’de sona erdi. 600 kişilik milletvekili aday listesi belli olan ilk parti MHP oldu. Geçtiğimiz günlerde genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız dosyaları YSK’ya teslim etti. Seçime giren diğer partiler ise teslimi son güne bıraktı. Bu kapsamda AK Parti’den Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun listeleri teslim etmek üzere YSK’ya geldi. Çıkışta basın açıklamasında bulunan Sorgun, "İnşallah milletimize hayırlı olur diye dua ediyoruz. Türkiye’de dünyanın en şeffaf seçimleri yapılmakta. En güzel şekilde tamamlanacağını düşünüyoruz. Bütün adaylarımıza başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

CHP’den ise listeleri teslim etmek üzere Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ve parti heyeti geldi. Listelerin sunulmasının ardından basın açıklaması yapan Tezcan, "CHP listelerinde çok yetkin kadrolarımızı bildirdik. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce çok yoğun şekilde kampanyalarını yürütüyor. Kararlı adımlarla yürüyeceğiz. Türkiye yeni bir siyaset anlayışıyla 25 Haziran’a kavuşacak" diye konuştu.

BİR PARTİ SEÇİMDEN ÇEKİLDİ

YSK’ya gelen ilk isim Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman oldu. Karaman, Saadet Partisi’nin bütün Türkiye’yi kucaklayacağını ifade ederek ve seçimlerin kutuplaşma içinde geçmemesini temenni etti, adayların çok ince elendiğini belirtti.

Gelen bir diğer parti Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) oldu. Parti, dosyalarını getirdi ancak seçime katılmayacağını beyan ederek geri çekildi. Ardından İYİ Parti, HÜDA-PAR, HDP ve Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da listelerini YSK’ya teslim etti. Diğer yandan Büyük Birlik Partisi (BBP) AK Parti listelerinden, Demokrat Parti (DP) de İYİ Parti listelerinden seçimde yer aldığından aday gösterilmedi.

(İHA)
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