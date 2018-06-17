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"Millet neye göre size destek versin ?"

Başbakan Binali Yıldırım, muhalefet partilerine seslenerek, "Ortada bir eseriniz yok. Millet neye göre size destek versin" dedi.

17 Haziran 2018 Pazar 18:07
"Millet neye göre size destek versin ?"

Başbakan Binali Yıldırım, muhalefet partilerine seslenerek, "Ortada bir eseriniz yok. Millet neye göre size destek versin" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yenikapı’da düzenlenen AK Parti İstanbul mitingine katıldı. Miting alanını dolduran kalabalığa seslenen Yıldırım, “Bu ay iki bayram var. Birinci bayramımızı yaptık. Haftaya Pazar günü 24 Haziran seçim zafer bayramına İstanbul hazır mısın? Yeni bir destan yazacak mıyız?” ifadelerini kullandı. Konuşmasında muhalefet partilerini eleştiren Başbakan Yıldırım, “İnşallah 24 Haziran’da biz bu yıkım ekibine hak ettikleri dersi verecek miyiz? Adamlar nereye gidiyorsa yıkımdan bahsediyorlar. ‘AK Parti ne yaptıysa bunları durduracağız, yıkacağız’ diye ağızlarından bir hayır kelime çıkmıyor. Bunlar bu ülkeye tek bir dikili ağaçları yok. Hiçbir yerde ‘şu eseri de biz yaptık’ diyebiliyorlar mı? Bunlar vaat vermek istiyorlar meydana çıkıyorlar. ‘Yol vaadi verelim’ diyorlar. Bakıyorlar bütün yollar yapılmış. ‘Köprü yapalım’ diyorlar. Yahu köprüler de yapılmış. ‘Havaalanı yapalım diyorlar’, bakıyorlar ki o da bitmiş. Yapacak bir iş bulamayınca ‘bari iftira atalım, yalan söyleyelim yıkmaya çalışalım’. Bunların geçmişi bu. Bunlar değil mi 1936’da ilk defa uçak yapan Nuri Demirağ’ın fabrikasını kapatan. Bunlar değil mi köprülere kaşı çıkan, köprüler bitince de en önce kullanan. Bunların yapmakla işi olmaz, işi gücü engel olmak. Çıkmışlar meydanlarda bol keseden atıyorlar. Ortada bir eseriniz yok. Millet neye göre size destek versin. Millet söze bakar, sözü kimin söylediğine bakar, ona göre karar verir. AK Parti’nin 15 yıl boyunca Türkiye’nin her köşesinde izi var” diye konuştu.

“BÖLGEMİZİ TERÖR BELASINDAN KURTARDIK MI?”

Geçmiş yıllarda terörün, darbe tehditlerinin, vesayetin ülkenin kaderi haline dönüştüğünü hatırlatan Yıldırım, “Böyle bir çıkmazda bir yiğit çıktı dedi ki ‘Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’. 3 Kasım 2002’de yakın ışıkları Türkiye aydınlansın dedik. Darbecilere bölücülere, FETÖ’cülere, PKK’lılara, DEAŞ’a hak ettikleri dersi verdik mi? Bölgemizi terör belasından kurtardık mı? 15 Temmuz’da kahraman milletimizle beraber meydanları doldurduk mu? FETÖ’cülere o geceyi zindan ettik mi? Bugün FETÖ’nün, PKK’ın adını ağzına alamayanlar ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Önce siz çıkın cesurca PKK’ya DEAŞ’a, FETÖ’ye karşı nasıl mücadele edeceksiniz bunu ortaya koyun. Ondan sonra vatandaşımız size güvensin, destek versin. İnşallah önümüzdeki Pazar günü yapılacak seçimler Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine giden yolundan yeni bir milat olacak” şeklinde konuştu.

Vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulunan Yıldırım, “24 Haziran, Türkiye’nin 100. yıl hedeflerini gerçekleştirecek kadroların seçimidir. Seçime katılım Türkiye’nin her tarafından en iyi şekilde sağlayalım” dedi.

(İHA)
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