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MHP’ye katılan 6 bin 972 kişinin parti rozetleri takıldı

MHP Ankara İl İstişare Toplantısı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda MHP’ye katılan 6 bin 972 kişinin parti rozetleri takıldı.

19 Şubat 2018 Pazartesi 12:52
MHP’ye katılan 6 bin 972 kişinin parti rozetleri takıldı

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıya MHP Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, MHP Ankara Milletvekili Mustafa Mit, MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ve binlerce partili katıldı. Bu yıl içinde MHP saflarına katılan 6 bin 972 kişi için sembolik olarak 185 kişiye parti rozetleri takıldı. Toplantıda konuşan MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, MHP’nin Ankara’da gücüne güç kattığını belirterek, "Bugün partimize 6 bin 972 kişi katılıyor. 6 bin 972 yeni dava arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Varlıklarıyla gücümüze güç kattılar" dedi.

"FETÖ ALÇAĞINA UMUT OLANIN TÜRK MİLLETİNİN GÖNLÜNDE YERİ YOKTUR"

Ülkücüler olarak Devlet Bahçeli’nin etrafında kenetlendiklerini, birlik ve beraberlik ruhuyla hain planlara geçit vermediklerini vurgulayan Baştuğ, "Birileri de gitti ipini kimin tuttuğunu herkesin bildiği partilerini kurdular. Buradan o İP’sizlere ve ardına taktıklarına sesleniyorum. FETÖ alçağına umut olanın Türk milletinin gönlünde yeri yoktur. Sizlerin bir ucunu tuttuğunuz İP’in diğer ucunun ihanete yansıdığının, FETÖ’ya can suyu vermeye amaçladığının bu millet farkındadır" diye konuştu.

Baştuğ Afrin operasyonuna da değinerek, "Kim ne söylerse söylesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle mücadelede kararlılığını sürdürmelidir. Ankara’nın güvenliğinin Afrin’deki terör yuvalarının dağıtılmasından geçtiğini kimse aklından çıkarmamalıdır. Bir tek Afrin’de yetmez, nerede bir terörist varsa bulunup imha edilmelidir" şeklinde konuştu.

"AFRİN’DE ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASI VAR"

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal da konuşmasını Afrin Operasyonu’na ayırdı. Haberal, "Afrin’de ne aradığımızı soranlara cevabımız, Afrin’de, Hatay ve Kilis vardır. Afrin’de bekamız vardır. Afrin’de özgürlüğümüz vardır. Afrin’de kutsalımıza ve toprağımıza göz diken emperyalist hainler vardır. Afrin’de aziz şehitlerimizin aziz hatıraları vardır. İçerisinde bulunduğumuz coğrafya etnik ve mezhep ayrılıkları temelinde husumetlerin körüklendiği, iç savaşların yaşandığı, kanlı terör örgütlerinin at oynattığı, ülkelerin toprak bütünlüğünün parçalandığı, siyasi yapıların yıkıldığı, ayrışma ve bölünme dinamiklerinin harekete geçtiği ve istikrarsızlığın hüküm sürdüğü sorunlu bir coğrafyadır. Irak ve Suriye’de yaşanan gelişmeler Türkiye’yi çok ciddi milli güvenlik tehlike ve tehditleriyle karşı karşıya bırakmıştır" diye konuştu.

Son Güncelleme: 19.02.2018 13:50
Anahtar Kelimeler:
Mhp üyesiMhp Ankara
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