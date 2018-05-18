MHP’de milletvekili aday listesi açıklandı

MHP’nin 27’nci Dönem milletvekili aday listesi açıklandı.
MHP’nin 27’nci Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. MHP Genel Başkan Bahçeli, memleketi Osmaniye’den 1. sırada listede yer alırken Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya Ankara birinci bölgeden 1. sırada, Deniz Depboylu Aydın’dan 1. sırada, Yaşar Yıldırım Ankara üçüncü bölgeden 1. sırada, Semih Yalçın İstanbul birinci bölgeden 1. sırada, İzzet Ulvi Yönter İstanbul birinci bölgeden 2. sırada, Celal Adan İstanbul ikinci bölgeden 1. sırada, Fethi Yıldız İstanbul üçüncü bölgeden 1. sırada, Mustafa Kalaycı Konya’dan 1. sırada aday gösterildi.
Parti Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa birinci bölgeden 1. sırada, genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu Bursa ikinci bölgeden 1. sırada aday olurken, Erkan Haberal Ankara üçüncü bölgeden 2. sırada, Saffet Sancaklı da Kocaeli’nden 1. sırada aday listesine girdi.(Caner Ünver/İHA)