MHP il ve ilçe yöneticilerine genelge

MHP lideri Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni karalayan, kötüleyen, felaket çığırtkanlığı yapan siyaset ve sivil toplum kuruluşları dış kaynaklı huşunet serumu, husumet yardımı, fitne takviyesi ile ayakta kalmaya çırpınan ucube ve ucuz zihniyetlerdir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partinin il ve ilçe yöneticilerine genelge gönderdi. Bahçeli, 142 yıllık parlamento geleneğinin, 95 yıllık cumhuriyet tarihinin, 72 yıllık çok partili siyaset hayatının en önemli seçimlerinden birisinin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını söyleyerek, Türk milletinin beş yıllık süre zarfında demokratik ve milli görevini üstün bir fedakarlık ruhuyla ifa edecek vekillerini ve Cumhurbaşkanı’nı seçeceğini belirtti.

Bahçeli, "Normal zamanı 3 Kasım 2019 tarihi olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri beliren zaruretlerden, yeşeren haklı gerekçelerden dolayı erkene çekilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 20 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirdiği 89’uncu birleşiminde seçimlerin yenilenmesine oy birliğiyle karar vermiş ve 24 Haziran 2018 tarihini seçim günü olarak tescillemiştir. Arkasından 553 Sıra Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Maddelik Kanun Teklifi yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle uyum yasalarının çıkarılmasıyla ilgili aşama tamamlanmıştır. Müteakiben Yüksek Seçim Kurulu seçim sürecinin başlama tarihinden oy verme gününe kadar geçecek süreyi içeren Seçim Takvimi’ni hazırlayarak milletimizin bilgi ve takdirine sunmuştur. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili Genel Seçiminin başlangıç tarihi 30 Nisan 2018 olarak tespit ve tayin edilmiştir. Bugün itibariyle (1 Mayıs 2018), hem siyasi partilerce hem de seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylarının müracaatları başlamış olup, bu süreç 5 Mayıs 2018 Cumartesi gününe kadar da devam edecektir. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanların imzalarını içeren ittifak protokolünün Yüksek Seçim Kurulu’na tesliminin son günü ise 6 Mayıs 2018 tarihidir. Ayrıca Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmi Gazete’de yayımlanması 10 Mayıs 2018, itirazların karara bağlanmasından sonra kesinleşecek aday listesinin yayımı da 13 Mayıs 2018 tarihi olacaktır. Aynı günde Cumhurbaşkanı Seçimi propaganda dönemi başlayacaktır. Diğer yandan siyasi partilerin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na alındı belgesi karşılığında DVD ve kağıt ortamında teslimi 21 Mayıs 2018 tarihinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE ADAYIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DIR"

Milliyetçi Hareket Partisi’nin milletvekili aday adaylarının müracaatlarını 26 Nisan 2018’den 3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar alacağını kaydeden Bahçeli, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, şu ana kadar partimize çok yoğun bir müracaat söz konusudur. Bu tablo aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi’ne yönelmiş muazzam bir alaka, sevgi ve desteğin varlığına işarettir. Kısa süre içinde kurulacak Milletvekili Aday Adayı Değerlendirme Komisyonu marifetiyle partimize başvuran aday adayları üzerinde titiz, teferruatlı, adil ve isabetli değerlendirme yapılacak, nihai milletvekili aday listemiz tanzim edilmiş olacaktır. Bahse konu bu komisyonda; Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter uyum ve eşgüdüm içinde görev alacaklardır. Bununla birlikte 15 değerli avukattan oluşan bir çalışma grubuyla da milletvekili aday adayları ilgili lazım gelen hukuki araştırma ve analiz dikkatle yapılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran 2018 seçimlerine üzerinde çalışıp belirlediği iki ana stratejiyle katılacaktır. Birinci olarak, Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sayın Erdoğan’ın tekraren Cumhurbaşkanı seçilmesi hususunda üstlendiğimiz sorumlulukların, aldığımız kararların gereği samimiyetle, gönül huzuruyla uygulanacak ve uygulatılacaktır. İkinci stratejimiz ise Milliyetçi Hareket Partisi’nin 27.Dönem Türkiye Büyük Millet Meclis’inde sayısal ve siyasal ağırlık olarak çok güçlü bir şekilde temsil edilmesini mutlak anlamda tesis ve temin etmektir. Partimiz 24 Haziran seçimlerine yasal ve meşru bir temeli olan Cumhur İttifakı’nın ana siyasi aktörlerinden birisi olarak girecektir. Cumhur İttifakı Türkiye’nin kader seçimlerine mührünü vurup desteğini aldığı millet iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin istikbalini pırıl pırıl aydınlatacaktır. Amacımızın özü, arayışımızın esası budur. Ülkemiz çok zor şartlar altındadır. İç ve dış sorun alanları yaygınlaşırken, risk ve tehditlerin cesamet ve cüreti de giderek yoğunlaşmaktadır. Milli bekamıza yönelik mütecaviz ve müteyakkız bir saldırganlık faal haldedir. Küresel güç odakları karanlık tertip ve tacizlerle vatan ve milletimize kast etmenin çaba ve sinsi çalışması içindedir. 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsü karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi gözler önüne sermiştir. Terör örgütlerinin peş peşe gerçekleştirdikleri menfur eylem ve iğrenç suikastlar bekamızın nasıl bir kuşatma altında olduğunu da çok açık göstermiştir. Türkiye’nin aleyhine kurgulanmış, bölünme ve parçalanma dinamiklerinin harekete geçirilmesine ayarlanmış alçak plan ve senaryolar şiddet ve hiddetle tedavüle sokulmuştur. Yaşanan kanlı ve kindar hadiseler bu durumun billurlaşmış kanıtıdır. Bu şartlar altında ahlaklı ve sorumlu siyaset anlayışının ortaya çıkan milli ihtiyaçlara, milletimizin hissiyat ve özlemlerine duyarsız kalması, yüzünü dönmesi, sırt çevirmesi beklenemez, istenemezdi" değerlendirmesini yaptı.

"İP, CHP’NİN KÖTÜ BİR SURETİDİR"

Bahçeli şunları kaydetti:

"15 Temmuz’da işgal edilmek istenen Türk vatanıydı. 15 Temmuz’da iç kargaşa ve iç savaş çıkartılmak istenen Türk devletiydi. 15 Temmuz’da dağıtılmak ve birbirine düşürülmek istenen Türk milletiydi. 7 Ağustos 2016 tarihinde Yenikapı’da tecelli ve tahkim edilen milli ruh, Türk ve Türkiye düşmanlarına en ağır, en kesif, en kategorik cevap, hatta üstesinden gelemeyecekleri tarihi nitelikli tepkiydi. Yenikapı ruhuyla Türkiye’nin muhatap olduğu tüm sorunlar karşılık beklemeksizin, çıkar gözetmeksizin; önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesiyle göğüslenmiş, tıkanan yönetim sisteminin açılması konusunda fikir ve anlayış birliği sağlanmıştır. Muhtemel krizleri engellemek, düğümü açılmamış dehşet verici kaos ve karışıklıkların önüne geçmek maksadıyla hükümet etme sistemi üzerinde bekamızı merkezine alan yeni bir düzenleme, çığır açıcı yeni bir ahlaki değişim mecburi olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi bu mecburiyeti özümseyerek, bunun gereklerini yerine getirerek Cumhuriyet tarihinde yeni bir sistemsel döneme geçilmesi hususunda mutabakata varmışlardır. Bunun adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmuştur. Egemenliğinden asla kuşku duymadığımız büyük Türk milleti 16 Nisan 2017’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni halkoylaması vasıtasıyla kabul etmiş, istikbalinin rotasını bizzat çizmek suretiyle husumet dalgasını iradesiyle kırmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhuriyet tarihimizin üçüncü ve ilelebet var olmasını temenni ettiğim milli birlik ve dayanışma evresidir. Dağılmamızı planlayanlar 16 Nisan halk oylamasıyla felç geçirmişlerdir. Siyasi kutuplaşma ve anlaşmazlıklarla iç barış ve huzur ortamımızın zedeleneceğini, zaafa düşeceğini sanan gafiller 16 Nisan’da hüsrana uğramışlardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, kuvvetler ayrımını net olarak sağlamıştır. Kaldı ki yeni sistem kuvvetler ayrımını iyice belirgin hale getirirken; ay yıldızlı al bayrağımızda ruh, anlam ve tanımını da bulmuştur. Nitekim şanlı bayrağımızın kırmızı rengi bağımsız yargıyı, hilali denge ve denetleme görevi olması gereken düzeye çıkacak yasamayı, yıldızı ise Cumhurbaşkanlığını, yani yürütmeyi ifade ve temsil edecektir. Yürütme erkinin yasama organı üzerindeki fiili vesayet ve ambargosu milletimiz tarafından sonlandırılmıştır. Yargı, yeni sistemle daha güçlü, adalet ve tarafsızlık ölçülerine daha müzahir hale gelmiştir. TBMM, asıl fonksiyon ve vasfına kavuşmuş, net olarak gücüne güç katmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni karalayan, kötüleyen, felaket çığırtkanlığı yapan siyaset ve sivil toplum kuruluşları dış kaynaklı huşunet serumu, husumet yardımı, fitne takviyesi ile ayakta kalmaya çırpınan ucube ve ucuz zihniyetlerdir. Kandil ve Pensilvanya’nın arkasına saklanarak Türkiye’yi taşlayan CHP bunlardan birisidir. İP’ni FETÖ’ye zimmetleyen, siyasi iliğini fikirsizlikle, ikbalini fenalıklarla zenginleştiren dönek ve kaçkınlar bunlardan bir diğeridir. Türk milleti siyaseti çıkarlarına endeksleyen; tutarsız, ilkesiz, yetersiz, gayesiz, erdemsiz, geçimsiz siyasi tufeylilere şans tanımayacak, elbette pirim ve geçer not vermeyecektir. Bunlar ne söylerse söylesin, hangi ilkel ve itibarsız ittifakın içerisinde gürültü patırtı çıkarırlarsa çıkarsınlar hazin akıbetlerinden yakalarını kurtaramayacaklardır. CHP, İP’e dolansa da, İP CHP’ye bulaşsa da, FETÖ, PKK, HDP, PYD, YPG, DHKP-C, Türk düşmanları kudursa da Türk milletinin hükmünden kaçamayacaklardır. 22 Nisan vakasıyla, CHP’nin İP’e kiralık verdiği 15 milletvekili demokrasi tarihimizde görülmemiş, duyulmamış skandal ve kara bir leke gibi muhataplarının alınlarına kazınmıştır. Anlaşılan odur ki, İP, CHP’nin kötü bir suretidir."

"CUMHUR İTTİFAKI İHANET KERVANINI ALLAH’IN İZNİYLE EZİP GEÇECEKTİR"

"CHP ise Pensilvanya’nın sözcüsü, Türkiye düşmanlarının gözcüsüdür" diyen Bahçeli şöyle devam etti:

"Ve aziz Atatürk’ün mirasıyla köprüleri tamamen atmıştır. Kriz severi, kaos neferi CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda bunalıma düşmesi garip bir çaresizlik, 95 yıllık müktesebatı açısından kaygı verici bir çürümedir. Yine anlaşılan odur ki, CHP insansız Cumhurbaşkanı adayı için son turlarını atmakta, son rötuşlarını, son hazırlıklarını yapmaktadır. Varsın onlar aday arayadursunlar, imza topladık, topluyoruz tantanasıyla oyalansınlar, Cumhur İttifakı ihanet kervanını Allah’ın izniyle ezip geçecektir. Demokrasi ittifakından bahsedenler, bir defa zorla, adeta sürgüne gönderilen kürek mahkumları gibi, adeta işlemiş oldukları büyük bir suçun mahcubiyetiyle başlarını öne eğen, gözleri yaşaran kiralık 15 milletvekilinin hesabını milletimize, kendilerine umut bağlayanlara vermek durumundadır. Demokratik ahlak gereği bu kaçınılmaz bir zorunluluktur."

Bahçeli 24 Haziran’dan sonra; itibarlı istikbal, iradeli istiklal Cumhur İttifakıyla geleceğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"24 Haziran’da Cumhuriyet’in istikbali, milletin istiklali oylanacaktır. İnanıyor ve iddiayla ifade ediyorum ki, Cumhur İttifakı’yla istikrar, irade, istikbal, itibar kazanacaktır. 24 Haziran’da aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimiz tarafından tekraren oylanarak devreye alınacaktır. Yeni bir hükümet sistemi 24 Haziran’dan sonra resmileşecektir. Bu açıdan önümüzdeki seçim tarihi bir kavşak noktasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi; İstikbal için Cumhur İttifakı, istiklal için Cumhur İttifakı, iradenin istikbali için Cumhur İttifakı, istikbalin istiklali için Cumhur İttifakı’na ant içmiş, karar ve söz vermiştir. Dönüş yoktur. Güvencemiz, güç kaynağımız aziz milletimizdir. Himaye ve yardım ise Cenab-ı Allah’tandır."

"İNCİR KABUĞUNU DOLDURMAYAN İHTİLAFLARA FIRSAT VERİLMEYECEKTİR"

Bahçeli, tüm teşkilat yöneticilerinin ve mensuplarının uymalarını istediği kuralları şöyle sıraladı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aziz milletimizin her ferdine anlatılacak, yeni sistemin özellik ve içerikleri tek tek paylaşılacaktır. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. TBMM’de çok güçlü ve tarihi bir temsil ile yerini alması gereken parti ise Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Unutulmasın ki, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri yeni bir sistem mimarisinin milat ve misakı olacaktır. Bu itibarla Cumhur İttifakı’nın doğasına muvafık hareket edilecek, incir kabuğunu doldurmayan ihtilaflara fırsat verilmeyecektir. Türkiye üzerinde oyun oynamak için pusuya yatmış iç ve dış akıl veya aktörlerin tahrik ve provokasyonlarına azami dikkat edilecektir. Sandıktan sonuç alamayan yerli ve yabancı çıkar bloğunun sokaktan medet umması beklenen, tahmin edilen, muhtemel gelişmeler arasındadır. Hassasiyetlerimizi kaşımaya tevessül eden, kavga ve cepheleşmeye davetiye çıkaran yozlaşmış niyetlere, görevli ajanlara, siyasi tükenmişlere karşı en üst düzeyde uyanık olunacak, dikkat edilecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi’yle farkı siyasi kulvarlarda olsak da, hedef birlikteliği yaptığımız açıktır. Bu nedenle her düzeyde, her seviyede, her aşamada kullanılan dil ve üsluba özen göstermek, maksadını aşan, ittifakı zora sokan yorum ve değerlendirmelerden kaçınmak başlıca ihtiyaçtır. Bu konuda hiyerarşik düzlemdeki her teşkilat mensubumuz tarih ve millet önünde sorumludur.

Bilhassa partimizin yetkili ağızlarından çıkmayan, resmiyet kazanmamış, teyidi yapılmamış, sadece tezvirat boyutunda kalmış söz, iddia, kanaat, açıklama ve isnatlara asla değer verilmeyecek, aldırış edilmeyecektir. Sosyal medya kanalıyla haysiyet cellatlığına soyunan, fitne üreten, partimiz ve dava arkadaşlarımızla ilgili dedikodu servis eden kirli çevrelerin, nefsine yenik düşmüş ahlaksız kişilerin emel ve eylemlerine ihtimam ve itibar edilmeyecektir.

"MHP’NİN BAŞARISINDAN ÇEKİNEN, BUNU ÖNLEMEYE ÇALIŞAN…”

Seçim propaganda döneminde söz birliğinin önemi çok büyüktür. Milletimize verilecek mesajların bir bütünlük dahilinde olması ve bu konuda yeknesaklığı sağlamak için; Genel Merkezin hazırladığı broşür, kitapçık ve benzeri çalışmaların içeriğine harfiyen riayet edilmesi, sözlerin, vaatlerin ve sarfedilen bilgilerin bunlara bağlı kalması gerekmektedir. Seçim dönemi içinde kullanılacak materyallerin farklılık arz etmemesi ve bu konuda tam bir uyumun sağlanması elzemdir. Genel Merkezin belirlediği işaret, rozet, seçim müziği, sembol, slogan ve kavramlar dışında herhangi bir materyal kullanılmayacak ve tanıtım birliğine ve disiplinine azami derecede uyulacaktır. Bilinmelidir ki, ’Cumhur İttifakı, Millet Aklıdır’. Yeri ve zamanı daha önceden belirlenmiş toplantı ve miting alanları başta olmak üzere; ilgili kanunun izin verdiği mahallerde Genel Merkez tarafından belirlenmiş afiş ve bayrak haricinde herhangi bir şey kullanılmayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin başarısından çekinen, bunu önlemeye çalışan ve aramıza sızmanın yollarını arayan kişi ya da kişilere karşı son derece dikkatli olunacaktır. Parti ya da ocak sembollerini çağrıştıran ya da bunları kanunsuz bir şekilde kullanan ve şirret amaçlarına alet eden kişi ya da topluluklara karşı önce Genel Merkezin bilgilendirilmesi, arkasından hukuki takibatın başlatılması için gerekli girişimler yapılacaktır. Bu hususta Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile birlikte Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı öncelikli olarak sorumlu ve gereğini temin konusunda görevlidirler. Genel Başkan açıklamaları, mesajları, konuşmaları, sosyal medya paylaşımları, Genel Merkez duyuruları yakinen ve aynısıyla takip edilecek, söz ve değerlendirmelerin sınırları bunlara bağlı kalacaktır."

"Cumhur İttifakı, Cumhuriyet’in ahlakı, milletin aklıdır" diyen Bahçeli şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi altında imzası olan, gerçekleşmesinde payı bulunan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi, ülkemizin istikrar içinde demokratik normalleşmeye kavuşabilmesi için her fedakarlığı yerine getirecektir. Partimiz TBMM’de denge ve denetleme görevini yüksek bir şuur ve güçle icra edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasetinin ülkü ve ilke markası olarak Türkiye’nin derlenip toparlanması için değil elini, gövdesini bile taşın altına koymaya hazır ve kararlıdır. Bu duygu ve düşüncelerle her dava arkadaşıma 24 Haziran seçimlerinde üstün başarılar diliyorum. Milletin iradesinin Cumhur İttifakı olacağına yürekten inanıyorum. Allah bizleri mahcup etmesin. Bu kutlu yolda Cenab-ı Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun. Ne mutlu Türküm diyene."

(İHA)