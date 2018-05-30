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MGK sonrası yazılı açıklama

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında 24 haziran seçim güvenliğine yönelik konular, terörle mücadele ve Suriye başlıkları görüşüldü.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 20:19
MGK sonrası yazılı açıklama

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında 24 haziran seçim güvenliğine yönelik konular, terörle mücadele ve Suriye başlıkları görüşüldü.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirildi. Parlamenter sistemin son olağan toplantısı 3 saat 15 dakika sürdü.

MGK bildirisinde "24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ile 27. dönem milletvekili genel seçiminin huzur ve güven ortamı içinde gerçekleştirilmesi için alınan tedbirler hakkında kurula bilgi sunuldu. Türkiye’nin her zaman her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği. bu desteğin önümüzdeki günlerde de BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda sürdürüleceği teyit edilmiştir. Proje terör örgütlerine açık ve gizli destek veren, teröristleri korumak için her türlü bahaneyi üreten ülkelerin, terör örgütleri arasında ayrım yapmadan uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Ege ve Doğu Akdeniz’deki kışkırtmalar karşısında Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarını sonuna kadar kullanmakta tereddüt etmeyeceği vurgulanmıştır" denildi.

(İHA)
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