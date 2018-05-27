Meral Akşener yine meydanı dolduramadı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Aydın mitinginde meydanı yine dolduramadı.

Partisinin Aydın milletvekili adayları ile birlikte İstasyon Meydanı’nda seçmenlerinin karşısına çıkan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, hükümetin politikalarını eleştirerek, seçim vaatlerini sıraladı. Akşener, “Zeytin’in anavatanı Türkiye’de üretim maliyetleri yüzünden çiftçi üretmeyi bıraktı. Dünyaya zeytin satan Türkiye, zeytini ve zeytinyağını ithal eder hale geldi. Değerli araziler üzerindeki zeytin ağaçlarına göz diken iktidar, torba yasa içine zeytinlikleri kullanıma açmaya çalışsa da zeytin ağaçlarına dokundurtmam. Zeytini de zeytinyağını da dünyaya biz satacağız. Maliyet fiyatları yüzünden ekip biçmeyi bırakan çiftçilerimize söz veriyorum. İYİ Parti’nin tarım politikalarıyla borçlar sıfırlanacak, mazot ve gübre yükü sırtımızdan kalkacak. Türkiye yeniden tarım ülkesi olacak” diye konuştu.

Efeler İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitingde meydan dolmazken, alandaki büyük boşluklar dikkat çekti.

(İHA)