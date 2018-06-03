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Meral Akşener Eskişehir’de konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Eskişehir’de halka seslendi.

03 Haziran 2018 Pazar 16:50
Meral Akşener Eskişehir’de konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Eskişehir’de halka seslendi.

Düzenlenen mitingde Akşener, Odunpazarı Meydanı’nda partililer ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Akşener, Gaziantep’te yaşadıkları çöp kamyonu olayından sonra Eskişehir’de nefes aldıklarını söyledi. Akşener, "Pek çok şehirde salon bulamazken, garajlarda toplantı yaparken Eskişehir bir başkaydı. Eskişehir’de o zamanda çok nazik, zarif bir şekilde karşılanmıştık. Hele dün Gaziantep’te yaşadıklarımızdan sonra bugün Eskişehir bize nefes aldırdı" dedi.

(İHA)
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