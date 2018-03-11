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"Mehmetçiklerimiz büyük bir başarı sergiliyor"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Güney sınırlarımızda ülkemizi kuşatma altına almak isteyen teröristlere karşı Mehmetçiklerimiz büyük bir başarı sergiliyor" dedi.

11 Mart 2018 Pazar 23:38
"Mehmetçiklerimiz büyük bir başarı sergiliyor"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Güney sınırlarımızda ülkemizi kuşatma altına almak isteyen teröristlere karşı Mehmetçiklerimiz büyük bir başarı sergiliyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’da AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kollarının 5. Olağan Kongresi’ne katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, "Bursamızın lokomotif ilçesi Osmangazi her kurumu ile yüzümüzü ağartan teşkilatımız olmuştur. Bu teşkilatlarda hangi kademelerde olursa olsun, hangi görevi yapan olursa olsun onların emekleri ile partimiz buralara kadar gelmiştir. Bugün 81 milyona ulaşan nüfusumuz ile yüzde 30.5 oranla en geç nüfusa sahibiz. Geleceğe yürümek konusunda güç, dinamizm ve heyecan diğer ülkelerde yok" dedi.

1,5 milyon üye sayısına sahip olan AK Parti Gençlik Kollarının davanın neferleri olarak çalışmaya devam ettiklerini belirten

Çavuşoğlu, "Bugün bulunduğum yerde konuya vakıf olarak mütevellit yaptım, bizim gençlerden alacağımız çok şey var. Güney sınırlarımızda ülkemizi kuşatma altına almak isteyen teröristlere karşı Mehmetçiklerimiz büyük bir başarı sergiliyor. İnanıyorum bundan sonra bunların elini kolunu bağlayıp gömdüysek, Türkiye’nin arkamızda bulunan gücü ile bunları kökünden yok edeceğiz. Bir yandan operasyon gerçekleştirirken, diğer yandan da hiçbir değişiklik yok sivil hayatta, sanayide, eğitimde, sağlıkta. Geldiğimiz bu nokta bile çok önemli. Akıl verenlere karşı Mehmetçiğimizin verdiği mücadeleyi halkımız hissederek daha çok oraya gidip, orada mücadele vermek istiyor. Bu çok güzel bir şey. Bunu diğer ülkelerin anlaması mümkün değil. Aklımıza koyduğumuz işleri yapıp, geri adım atmadan, geri vites yapmadan yapacağımızı yapıyoruz" diye konuştu.

(Hakan Gönül/İHA)
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