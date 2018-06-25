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Meclis’te ilk oturumunu Devlet Bahçeli yönetebilir

79 yaşındaki Deniz Baykal’ın sağlık sorunları nedeniyle ilk meclis oturumunu 70 yaşındaki MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yönetmesi bekleniyor.

25 Haziran 2018 Pazartesi 12:48
Meclis’te ilk oturumunu Devlet Bahçeli yönetebilir

79 yaşındaki Deniz Baykal’ın sağlık sorunları nedeniyle ilk meclis oturumunu 70 yaşındaki MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yönetmesi bekleniyor.

Meclise giren en yaşlı üye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Deniz Baykal oldu. CHP Milletvekili 79 yaşındaki Deniz Baykal meclise giren en yaşlı milletvekili olması sebebiyle ilk meclis oturumunu yönetme hakkına sahip. Ancak Baykal’ın ciddi sağlık sorunları nedeniyle ilk oturuma katılamayacağı öngörülüyor. Deniz Baykal ilk meclis oturumuna katılmazsa Baykal’ın ardından bu dönem meclise giren en yaşlı ikinci milletvekili olan 70 yaşındaki MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Dr. Devlet Bahçeli ilk meclis oturumunu yönetecek.

(İHA)
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