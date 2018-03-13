Meclis Başkanı Kahraman’dan “14 Mart Tıp Bayramı” mesajı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Doktorlarımız ve diğer bütün sağlık çalışanlarımız, insanlarımızın dertlerine derman olmak için her türlü iklim şartında vazifelerini yerine getirmektedirler. Onların insanımızı sağlığına kavuşturmak için gösterdikleri gayrete karşılık doktor ve sağlık çalışanlarımızın bazen hakaret ve şiddet olgusuyla karşı karşıya kalmaları kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle yazılı mesaj yayınladı. Kahraman, doktorların ve sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, gelişmiş tıp eğitiminin Türkiye’de de başladığı 14 Mart 1827 tarihinden 92 yıl sonra ilk kutlaması yapılan Tıp Bayramı’nın, bir gelenek şeklinde günümüzde de Sağlık Haftası adı altında kutlandığını hatırlattı. Kahraman, "Devletimizin öncelikli görevlerinden birisi de, sağlık hizmetlerinin kalitesini daha yükseltmek ve vatandaşlarımızın sağlığını koruyacak alt yapı hizmetlerini iyileştirmektir. Bu noktada en vazgeçilmez unsur doktorlarımızdır. Bu hizmetin yerine getirilmesi, doktorlarımızın bilgi, tecrübe, ilgi ve özverisiyle mümkündür. Çünkü doktorlarımız, sağlık hizmetlerinin omurgasını teşkil etmektedirler. İnsanın sağlıklı bir şekilde yaşamasını kendilerine ilke edinen ve sağlıklarına vesile oldukları insanları kendileri için mutluluk kaynağı olarak gören doktorlarımız ve sağlık çalışanları bizlerin de gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Kahraman şunları kaydetti:

"Doktorlarımız ve diğer bütün sağlık çalışanlarımız, insanlarımızın dertlerine derman olmak için her türlü iklim şartında vazifelerini yerine getirmektedirler. Onların insanımızı sağlığına kavuşturmak için gösterdikleri gayrete karşılık doktor ve sağlık çalışanlarımızın bazen hakaret ve şiddet olgusuyla karşı karşıya kalmaları kabul edilebilir bir durum değildir. Zaman zaman hastanelerimizde cereyan eden çirkin saldırıların tekrar etmemesi için gerekenleri yapmak görevimizdir. Bu vesileyle, mesai mefhumu gözetmeden, büyük bir görev aşkıyla ve manevi hazla vatanımızın her karışında, büyük bir gayretle ve fedakârlıkla çalışmaya devam eden doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyor, sağlık, afiyet ve başarılarla dolu nice yıllara ulaşmalarını diliyorum.”

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)