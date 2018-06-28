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“Mazeretimiz yok, seçimi kaybettik"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Seçimlerden istediğimiz sonucu alamadık, maalesef seçimleri kaybettik" dedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:24
“Mazeretimiz yok, seçimi kaybettik"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Seçimlerden istediğimiz sonucu alamadık, maalesef seçimleri kaybettik" dedi.

CHP Fatsa İlçe Başkanlığında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bu seçimi kaybettik. Bir mazeretin arkasına sığınmaya gerek yok. Seçim sonuçsa istediğimiz sonucu alamadık. Tabii ki karşımızda bir parti devleti, havuz medyası, yandaş sermaye ve devletin her imkanı vardı. Biz bu güçlere karşı alnımızın teriyle, emeğimizle kazandığımız imkanlarımızı seçim çalışmalarımızda kullandık. Hepsi helal paralarla yapıldı. Kutsal bir mücadele örneği verdik. İnanıyoruz ki bu mücadelemiz devam ettiği sürece başarılı olacağız. Haklıyız ve vatandaşlarımıza hep doğru şeyler söylüyor ve yapıyoruz. Bizler otel lobilerinde, avukatlık bürolarında kurulmadık. Bizler savaş meydanlarında kurulduk. Seçimlerden kötü sonuç aldık fakat yılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başarılı değiliz fakat eksiklerimizi, yanlışlıklarımızı tekrar değerlendirerek 8 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere daha güçlü bir şekilde hazırlanmak zorundayız" diye konuştu.

Torun’un ziyaretinde CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Fatsa İlçe Başkanı Murat İnanlı ve partililer hazır bulundu.

(İHA)
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