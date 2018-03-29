Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 12°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115402
ALTIN
168.658
DOLAR
3.9551
STERLİN
5.5610
EURO
4.8753
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Mahkemeden flaş karar: Aralarında GetContact da var

Aralarında son günlerde popüler hale gelen Getcontact’ın da bulunduğu 70 numara bul uygulama ve sitesine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli kararı verildi.

29 Mart 2018 Perşembe 21:06
Mahkemeden flaş karar: Aralarında GetContact da var

Aralarında son günlerde popüler hale gelen Getcontact’ın da bulunduğu 70 numara bul uygulama ve sitesine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli kararı verildi.

Kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla aralarında son günlerde popüler hale gelen Getcontact’ın da bulunduğu numara bul uygulama ve sitelerine yönelik erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu. Konuyla ilgili Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan incelemede, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, TCK’nın 136. maddesinde düzenlenen "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" suçunun niteliği, 25.01.2018 tarihli ve 30312 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21.12.2017 tarihli ve 2017/61 Sayılı kararının kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, talebe konu internet adreslerinde bulunan program, uygulama, içerik veya diğer iletişim sistemleri kullanılarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi, işlenmesi ve kaydedilmesinin söz konusu olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Buna göre; adı geçen 70 internet sitesi hakkında 5651 Sayılı Yasanın 8/A maddesi gereğince erişimin engellenmesi kararı verildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KDV Kanun Tasarısı kabul edildi
KDV Kanun Tasarısı kabul edildi
KDV tasarısı yasalaştı
KDV tasarısı yasalaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosovalı ve Sırp mevkidaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosovalı ve Sırp mevkidaşlarıyla görüştü
"İster Nevruz desinler ister Navroz desinler.."
"İster Nevruz desinler ister Navroz desinler.."
CHP’li Altay’dan ’ittifak’ değerlendirmesi
CHP’li Altay’dan ’ittifak’ değerlendirmesi
Albayrak’tan konut dönüşümünde enerji tasarrufu vurgusu
Albayrak’tan konut dönüşümünde enerji tasarrufu vurgusu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim