Liderlerden Erdoğan’a tebrik

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ilk sonuçlarının açıklanmasıyla çeşitli ülkelerin liderlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajları geliyor.

Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci Dönem Milletvekili seçimlerinin ilk sonuçlarının ilan edilmesinden sonra birçok ülkeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrikler gelmeye başladı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Macaristan Başbakanı Orbanve, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzzetbegoviç ve Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.

Gine Dışişleri Bakanı Mamadi Toure ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak AK Parti’nin seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı.

(İHA)