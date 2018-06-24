Liderler oylarını kullandı

Türkiye sandık başına giderken, liderler de oylarını kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul’da Saffet Çebi İlkokulu’nda kullandı. Başbakan Binali Yıldırım ise, İzmir’de Bahar Yıldırım İlkokulu’nda sandığa gitti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Çukurambar’daki Arjantin İlkokulu’nda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara Anıttepe Ortokulu’nda oy kullandı.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce memleketi Yalova’da Saffet Çam Ortaokulunda, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de İstanbul’da Beylerbeyi Sabancı İlkokulu’nda oy verdi.(İHA)