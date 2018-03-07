Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116602
ALTIN
162.499
DOLAR
3.7975
STERLİN
5.2737
EURO
4.7153
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

KKTC Başbakanı Erhürman Anıtkabir’de

Başbakan Binali Yıldırım’ın resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Anıtkabir’i ziyaret etti.

07 Mart 2018 Çarşamba 14:45
KKTC Başbakanı Erhürman Anıtkabir’de

Başbakan Binali Yıldırım’ın resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Anıtkabir’i ziyaret etti.

KKTC Başbakanı Erhürman ve beraberindeki heyet, Arslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’e geldi. Atatürk’ün mozalesine çelenk bırakan Erhürman, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. KKTC Başbakanı Erhürman, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 40’ncı hükümetinin Başbakanı olarak huzurlarınızda olmaktan büyük bir onur duymaktayım. Halkınızla birlikte verdiğiniz bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki kararlılığınız, inancınız, cesaretiniz ve elde ettiğiniz başarı ve zaferler, dünyada bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren tüm uluslar gibi Kıbrıs Türk halkı için de ilham kaynağı olmuştur. Kıbrıs Türk halkı olarak adamızda kendi kimliğimiz ile var olmak için verdiğimiz mücadelede tüm olanaksızlıklara karşı inancımızı, umudumuzu ve mücadele azmimizi hiç yitirmedik. Verdiğimiz mücadelede, kurucusu olduğunuz güçlü ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve halkının desteği hep yanımızda oldu. Bugünden sonra da Kıbrıs Türk halkının kalkınması ve Kıbrıs’ta siyaseten eşit, iki kurucu halktan biri olarak hak ettiği statüyü koruması mücadelesinde en önemli desteği Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden ve halkından göreceğimizden eminiz. Bu vesile ile her zaman ve her koşulda bizlere destek olan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerimi sunar; şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ile anar, manevi huzurunuzda saygı ile eğilirim. Ruhunuz şad olsun."

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyaya Afrin Resti: Konuşamazsınız
Dünyaya Afrin Resti: Konuşamazsınız
Yıldırım’dan Türk bayrağının yakılmasına tepki
Yıldırım’dan Türk bayrağının yakılmasına tepki
"Şeker fabrikalarının ve şekerin..."
"Şeker fabrikalarının ve şekerin..."
Şu anda 2 bin 960, inşallah bu akşama kadar o 3 bini aşar"
Şu anda 2 bin 960, inşallah bu akşama kadar o 3 bini aşar"
Kalın’dan Pentagon Sözcüsünün “General” sözlerine tepki
Kalın’dan Pentagon Sözcüsünün “General” sözlerine tepki
Kılıçdaroğlu’ndan MESAM açıklaması
Kılıçdaroğlu’ndan MESAM açıklaması
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim