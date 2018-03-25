Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alarak harekatı hedefine ulaştıracağız” dedi.

Giresun’un ardından Trabzon’a geçen ve AK Parti İl Başkanlığının 6. Olağan Kongresine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alarak harekatı hedefine ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 9 yıl önce bugün Hakka yürüyen Muhsin Yazıcıoğlu’nu da anarak, "Kendisi yaşasaydı eminim ki 15 Temmuz ve sınır ötesi operasyonlarımız başta olmak üzere, son yıllarda attığımız tüm adımlarla bizimle birlikte omuz omuza mücadele ederdi. Şu anda onun varisi olan arkadaşlarımız da bizimle beraber yürüyorlar, sağ olsunlar" diye konuştu.

(İHA)