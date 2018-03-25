Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116491
ALTIN
173.240
DOLAR
3.9783
STERLİN
5.6611
EURO
4.9524
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

"Kısa sürede Tel Rıfat’ı da..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alarak harekatı hedefine ulaştıracağız” dedi.

25 Mart 2018 Pazar 17:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alarak harekatı hedefine ulaştıracağız” dedi.

Giresun’un ardından Trabzon’a geçen ve AK Parti İl Başkanlığının 6. Olağan Kongresine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alarak harekatı hedefine ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 9 yıl önce bugün Hakka yürüyen Muhsin Yazıcıoğlu’nu da anarak, "Kendisi yaşasaydı eminim ki 15 Temmuz ve sınır ötesi operasyonlarımız başta olmak üzere, son yıllarda attığımız tüm adımlarla bizimle birlikte omuz omuza mücadele ederdi. Şu anda onun varisi olan arkadaşlarımız da bizimle beraber yürüyorlar, sağ olsunlar" diye konuştu.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahraman’ın Cenevre’de temasları sürüyor
Kahraman’ın Cenevre’de temasları sürüyor
“Uruguay’a bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz”
“Uruguay’a bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz”
"Kandil ve Sincar’daki teröristler derhal boşaltılmazsa..."
"Kandil ve Sincar’daki teröristler derhal boşaltılmazsa..."
Erdoğan’dan bürokratlara uyarı
Erdoğan’dan bürokratlara uyarı
Yarın gündeme gelecek konuları anlattı
Yarın gündeme gelecek konuları anlattı
Arnavutluk Başbakanı Rama’yı kabul etti
Arnavutluk Başbakanı Rama’yı kabul etti
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim