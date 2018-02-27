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’Kimyasal hadım’ konusunda açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kimyasal hadım konusunda, "Şu anda çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar ilerledikçe, geliştikçe Başbakan Yardımcımız aracılığıyla paylaşılacaktır” dedi.

27 Şubat 2018 Salı 12:17
’Kimyasal hadım’ konusunda açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kimyasal hadım konusunda, "Şu anda çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar ilerledikçe, geliştikçe Başbakan Yardımcımız aracılığıyla paylaşılacaktır” dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Demircan, kimyasal hadım ile ilgili olarak, “Şu anda çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar ilerledikçe, geliştikçe Başbakan Yardımcımız aracılığıyla paylaşılacaktır. En kısa zamanda neticeye ulaşacağız” diye konuştu.

ÇOCUK TACİZİ VAKALARI

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da soruları yanıtladı. Akdağ, bir gazetecenin çocuklara cinsel taciz konusunda bazı ülkelerde kimyasal hadım cezasının verildiğini, bazı ülkelerde her ikisinin birden verildiğini hatırlatması üzerine, “Daha karar vermedik. Bu tartışmayı bahsettiğiniz bağlam üzerinden götürmeyi sağlıklı bulmuyorum. Bu çalışılacak konulardan sadece biri. O kadar çok önemli konu var ki. Çocuğun, mağdurun ifşa edilmemesi bu konuların çoğunun üstünde. Tabii ki önlemek için çok ciddi gayret göstereceğiz ama mağdurun ifşa edilmemesi konusu çok önemli, biz de bu konuda çok sıkıntı çekiyoruz. En ağır cezayı verseniz bile eğer mağdur ifşa olmuşsa onun hayatı mahvoluyor. Hem bir takım düzenlemeler yapacağız hem de toplumumuzla basınımız dahil paydaşlığını alacağız” dedi.

(İHA)
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