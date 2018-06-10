Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, “Bu milletin en güzel yapacağı şey yanlış yapanı Osmanlı tokadı ile hizaya getirmek. Kılıçdaroğlu’nun yediği tokat 12’yi geçti. Artık kaşarlandı. Keçe gibi, keçe gibi kaşarlandı” dedi.

İstanbul’da Ümraniye Belediyesi personellerin dahil olduğu mukabelelerde Ümraniyeli kadınların tarafından Ramazan Ayı boyunca 170 evde okunan yaklaşık 4 bin Kur’an-ı Kerim okundu. Kur’an-ı Kerimlerin Hatim duası Kadir Gecesi’nin gündüzünde Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin ve binlerce vatandaşın katılımıyla yapıldı.

“O APOLETLERİ SÖKMEYE MUHARREM İNCE SENİN DE GÜCÜN YETMEZ”

Hatim duasının yapıldığı programda konuşan Bakan Canikli, “O hakaretleri yapanlar aslında komutanlarımızın apoletlerini sökmekle tehdit eden gafiller şunu bilmelidirler; O apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. Onları sökmeye onların gücü yetmez. Muharrem İnce senin de gücün yetmez. Sana talimat verenlerin de gücü yetmez” dedi.

“BU SALDIRILARIN TEK BİR AMACI VAR; BU TOPRAKLARIN İSLAMSIZLAŞTIRILMASI”

Bu ülkeye, bu ülkenin ve bu milletin ve ümmetin liderine son zamanlarda çok ahlaksızca saldırıları gerçekleştiğini ifade eden Bakan Canikli, “Bu saldırıların tek bir amacı var. Bu toprakların İslamsızlaştırılmasıdır hedef. Afrin kahramanı komutanımıza saldıran Muharrem İnce 2012 yılında TBMM’de imam hatip okullarının önünü açan kanun görüşmelerinde o kanunun çıkmaması için öyle bir mücadele verdi ki, adeta TBMM’yi terörize etti. TBMM’nin kürsüsünü işgal ettiler. Bütün bunları ne için yaptılar. İmam hatipler açılmasın diye yaptılar. Bu aslında tam bir İslam Düşmanlığıdır” şeklinde konuştu.

“KILIÇDAROĞLU’NUN YEDİĞİ TOKAT 12’Yİ GEÇTİ. ARTIK KAŞARLANDI”

Millet olarak hepiniz bunlara bir kez daha 24 Haziran’da Osmanlı tokadı atacağız diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Canikli, “Osmanlı tokadının sesi Avrupa’dan duyulacak. Bu milletin en güzel yapacağı şey yanlış yapanı Osmanlı tokadı ile hizaya getirmek. Bazıları bundan da anlamıyor. Kılıçdaroğlu’nun yediği tokat 12’yi geçti. 12 defa bu milletten tokat yedi. Artık kaşarlandı. Keçe gibi, keçe gibi kaşarlandı” dedi.

“RABBİM MEMLEKETİN BAĞRINA HANÇER VURMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMESİN”

Program kapsamında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ise, “Bu yıl 170 hanede mukabele okundu. Hamd olsun. 4 bin Kur’an hatminin duası da bugün burada Haldun Alagaş Spor Kompleksinde yapıyoruz. Rabbim tuttuğunuz oruçları, okuduğunuz hatmi şerifleri kabul etsin. Sizleri evlatlarınıza bağışlasın. Mukabele hocalarımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu vesileyle hepinizin Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı mübarek olsun. Rabbim memleketimizin bağrına hançer saplamak isteyenlere fırsat vermesin. Bu memlekette ezan sesi dinmesin. Bayrak inmesin. Bu duygu ve düşüncelerle tekrardan bize evlerinin kapısını açan hanım kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

(Mustafa Biçer/İHA)