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Kılıçdaroğlu’nun selfie çekme mücadelesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneğini ziyaretinde bir vatandaş ile selfie çekmek isterken zor anlar yaşadı.

10 Haziran 2018 Pazar 17:50
Kılıçdaroğlu’nun selfie çekme mücadelesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneğini ziyaretinde bir vatandaş ile selfie çekmek isterken zor anlar yaşadı.

Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği toplantı salonundan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından salondan ayrılmak istediğinde yanına gelen bir vatandaş selfie çekmek istedi. Vatandaşın başarısız selfie denemesinden sonra telefonu eline alan Kılıçdaroğlu da defalarca denemenin ardından selfie çekerek binadan ayrıldı.

(İHA)
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