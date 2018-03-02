Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 12°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116994
ALTIN
162.289
DOLAR
3.8135
STERLİN
5.2582
EURO
4.6966
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Kılıçdaroğlu’ndan Türk bayrağı asma çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin’de 8 şehidin ve 13 yaralının olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize bürolarımıza iş yerlerimize Türk bayrağı asalım" dedi.

02 Mart 2018 Cuma 12:20
Kılıçdaroğlu’ndan Türk bayrağı asma çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin’de 8 şehidin ve 13 yaralının olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım, şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize bürolarımıza iş yerlerimize Türk bayrağı asalım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Afrin Harekatı’nda 8 şehidimiz var 13 yaralımız. Şehitlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. Yaralılara şifalar diliyoruz. Bütün vatandaşlarından şunu yapmalarını istiyorum, kahraman ordumuza güveniyoruz. Terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok. Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize bürolarımıza iş yerlerimize Türk bayrağı asalım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun çağrısının ardından CHP Genel Merkezine de dev Türk bayrağı asıldı.

(Pelin Üzek Kılıç - Ömer Çetin - Mustafa Apaydın/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Afrin’le sınırlı olarak düşünmemiz söz konusu değil"
"Afrin’le sınırlı olarak düşünmemiz söz konusu değil"
Sürpriz görüşmenin ardından "ittifak" açıklaması
Sürpriz görüşmenin ardından "ittifak" açıklaması
Sürpriz görüşmeden sonra flaş açıklama: "Gündemimizde ittifak yok"
Sürpriz görüşmeden sonra flaş açıklama: "Gündemimizde ittifak yok"
Ankara’da sürpriz görüşme
Ankara’da sürpriz görüşme
"Birinci turda bütün partilerin aday göstermesini tercih ediyoruz"
"Birinci turda bütün partilerin aday göstermesini tercih ediyoruz"
"Vatan neyse şeker odur"
"Vatan neyse şeker odur"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim