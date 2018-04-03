Kılıçdaroğlu’ndan o sanatçılara sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte sınır hattındaki askerlere moral ziyaretinde bulunan ünlü isimleri sert sözlerle eleştirdi.

Partisinin Meclis Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, “Bir ülkenin sanatçıları dik ve onurlu durmak zorundadırlar. Bir ülkenin sanatçıları egemen güce teslim olmaz. Hakkı hukuku adaleti savunur” diyen konuşan Kılıçdaroğlu, Afrin’de 52 şehit verildiğini, böyle bir ortamda şarkılı türkülü ziyaretin uygun olmadığını savundu. Kılıçdaroğlu, “Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç bir de Yaylalar türküsünü söyle” diye konuştu.

(İHA)