Kılıçdaroğlu’ndan MESAM açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sanatın yedi dalını da desteklememiz gerekir. Elbette sanatçının da hakları vardır, bunların da korunması lazım. Mart ayında olağan kongresini yapacaktı, kongresini yapmadan Kültür Bakanlığı MESAM’a kayyum atadı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, “Bugün sıra dışı bir grup toplantısı yapıyoruz. Dün Parti Meclisi üyemiz Yavuz Karan hayatını kaybetti. Karadeniz’in yiğit evladıydı, yol arkadaşımızdı, partiye uzun yıllar emek veren bir arkadaşımızdı. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, eskrimde Avrupa Şampiyonu olan Deniz Selin Üstündağ’ı da yürekten kutladığını kaydetti.

Bütün demokrasilerde medyanın önemli bir güç olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Özellikle gelişmiş demokrasilerde medya dördüncü güç olarak algılanır ve öyle tanımlanır. Medyanın temel özelliği gücü denetlemektir. Gücün yanlışlarını ortaya koymaktır. Böylece gücü elinde tutanlar, yani ülkeyi elinde tutanlar daha dikkatli kararlar almak zorunda kalırlar. Bizde bir yaygın medyamız var, bir de yerel medya var. Yerel medya adeta sahipsiz. Bu medyanın büyük beklentileri var. 3 yıldır Basın İlan Kurumu ilanlarına zam yapılmadı, geçinemiyorlar. Binlerce kişi çalışıyor yerel medyada, gazetelerde ve televizyonlarda. Hayata tutunabilmek için olağanüstü çaba harcıyorlar. Elbetteki yerel medyanın desteklenmesi lazım. Bu konuda Türkiye’nin, özellikle iktidarın sağlıklı ve tutarlı adımlar atması lazım. Yerel medya üzerinden tasarruf yapmak doğru değildir. Bu demokrasiye zarar verir. Biz yerel medyanın da, yaygın medyanında güçlü olmasını, bağımsız olmasını isteriz. Özgürce yazmasını ve eleştirmesini isteriz. Demokrasiyi ayakta tutacaksak, demokrasiye sahip çıkmak gibi medyaya da sahip çıkmak zorundayız. Medya üzerindeki baskılara hep birlikte karşı çıkmalıyız. Sadece CHP’liler değil sendikalar da, sivil toplum örgütleri de medya üzerinde gücün denetimini şu veya bu şekilde eleştirmeliler. Daha güçlü eleştirmeliler” şeklinde konuştu.

"KONGRESİNİ YAPMADAN KÜLTÜR BAKANLIĞI MESAM’A KAYYUM ATADI"

“Demokrasi hepimiz için geçerli bir kuraldır” diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Eğer düşüncelerimizi özgürce ifade edeceksek, haklarımızı rahatlıkla yargıda arayabileceksek bunun yolu demokrasiden geçiyor. Demokrasinin de kuralları vardır. Her şeyden önce demokraside iktidarı yönetenler, hukuka uygun davranmak zorundadırlar. Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) diye bir örgüt var. Bir tüzüğü var. Yasal dayanağı var ve kurulmuş. Sanatı ve sanatçıyı desteklemeyen hiçbir iktidar yoktur dünyada darbe dönemleri hariç. Sanatı ve sanatçıyı yüceltmek her toplumun ortak amaçlarından birisidir. Sanatçı özgür olmalı, özgürce düşüncesini dile getirmeli. Sanatın yedi dalını da desteklememiz gerekir. Elbette sanatçının da hakları vardır, bunların da korunması lazım. Mart ayında olağan kongresini yapacaktı, kongresini yapmadan Kültür Bakanlığı MESAM’a kayyum atadı. Kurala uyarsanız atayabilirsiniz. Verilen görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmediği ya da tarifelerin esaslara göre düzenlenmediği durumlarda ben önce bir uyarı yazısını yazarım diyor bakanlık ve 30 gün beklerim, kural yerine gelmemişse ikinci bir yazıyla tekrar uyarırım. Yine 30 gün beklerim, kural yerine gelmemişse kayyum atarım diyor. MESAM Yönetim Kurulu görevden alındı. Sabah telefon ettim, ’Bakanlıktan size uyarı yazısı geldi mi?’ Hiçbir yazı gitmemiş. Yani, kanunu takmıyor. Kültür Bakanlığı yasaya uymazsa ne olacak? Bütün bunlar sanatı ve sanatçıyı korumak içindir fakat hiçbir uyarı yapılmadan MESAM Yönetim Kurulu bir yazı ile değiştiriliyor. Sordum, dava açacak mısınız diye, tabii ki dediler. Bugün dava açacaklar. Kültür Bakanı’na sormak isterim. Sen sanatı ve sanatçıyı korumakla görevlisin Sayın Bakan. Yasanın dışına çıkmazsın. Kültür Bakanlığı açıkça burada suç işlemiştir. Umarım kısa süre içinde yaptıkları hatadan geri dönmüş olurlar.”

(Pelin Üzek Kılıç - Ahmet Umuröztürk/İHA)