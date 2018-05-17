Kılıçdaroğlu’ndan İnce’nin seçim kampanyasına bağış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyasına bağışta bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyasına 13 bin TL’lik bağış yaptı.(İHA)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyasına bağışta bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyasına bağışta bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyasına 13 bin TL’lik bağış yaptı.(İHA)