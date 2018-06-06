Kılıçdaroğlu’ndan "asgari ücret 2 bin 200 TL olacak" sözü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları kapsamında gittiği fabrikada "İşçi kardeşlerim şunu çok iyi bilsinler Muharrem İnce, Allah izin verir Cumhurbaşkanı olursa 1 Ocak 2019’dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak" dedi.

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde Denizli’ye geldi. Burada önce sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri ile görüşen Kılıçdaroğlu, ardından fabrika ziyaretlerine çıkarak işçilerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, gittiği bir tekstil fabrikasında üretim sahasına gezerek havlu ve bornoz üreten işçilerin çalışmalarını izledi. Ardından fabrika içerisindeki işçilere seslenen Kılıçdaroğlu, alın teri ile çalışmanın önemine vurgu yaprak, kendi iktidarları döneminde emeğe daha çok değer verileceğini söyledi.

Ardından asgari ücret konusunda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Alın teriyle kazanmak kadar güzel bir şey yoktur. Alın teriyle kazanıp evine huzur içinde gitmek kadar güzel bir şey yoktur. Burada çalışan işçi arkadaşlarım, kadınlar olsun erkekler olsun, beraber alın teri döküyorlar, beraber mücadele ediyorlar, beraber Türkiye’ye döviz kazandırıyorlar ve beraber emek harcıyorlar. Kazandıkları her kuruş sonuna kadar helaldir. Dolayısıyla emek harcayana hayatımın her döneminde saygı duydum, saygı duymaya da devam edeceğim. Bütün işçi kardeşlerim şunu çok iyi bilsinler Muharrem İnce, Allah izin verir Cumhurbaşkanı olursa 1 Ocak 2019’dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Bu miktarın çok yüksek bir para olmadığını biliyorum ama bin 600 liradan daha iyidir. En azından insanlar bir parça nefes almış olurlar. Bu bağlamda işçilerin ve işverenin daha fazla kazanması, işçi ve işverenin aynı anda çalışarak, üreterek hakça bölüşmesi kadar güzel bir şey yoktur. Bir memleket eğer huzur arıyorsa, evde huzur olmalı, fabrikada huzur olmalı, tarlada huzur olmalı, caddede huzur olmalı, meydanda huzur olmalı. Huzur içinde yaşayan bir toplum olmak istiyoruz. Farklı görüşlerimiz, farklı kimliklerimiz ve farklı yaşam tarzlarımız olabilir ama bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Evimize huzur içinde gitmek istiyoruz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, programına bir başka fabrika ziyareti ile devam etti.

(Gökten Ceylan/İHA)