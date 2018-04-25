Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 22°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
107722
ALTIN
173.646
DOLAR
4.0752
STERLİN
5.6778
EURO
4.9589
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Kılıçdaroğlu’na ittifak için tam yetki

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve ittifak çalışmalarında tam yetki verdiği bildirildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 21:51
Kılıçdaroğlu’na ittifak için tam yetki

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve ittifak çalışmalarında tam yetki verdiği bildirildi.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen kapalı grup toplantısı yaklaşık 3 saat 30 dakika sürdü. Toplantıda, CHP Grubu’nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve ittifak çalışmalarında tam yetki verdiği bildirildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, toplantının ardından basın mensupların sorularını cevapladı. Özel, partinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin, “Sayın Abdullah Gül’ün CHP’nin adayı olması geçmişte de bugün de gündemimizde yok” dedi.

(Musa Erdoğan /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanları Moskova’da bir araya gelecek
Dışişleri Bakanları Moskova’da bir araya gelecek
Anayasa Değişiklik Uyum Paketi Resmi Gazete’de
Anayasa Değişiklik Uyum Paketi Resmi Gazete’de
"Seçim takvimini yarın yayınlamayı düşünüyoruz"
"Seçim takvimini yarın yayınlamayı düşünüyoruz"
YSK Başkanı Güven’den flaş açıklama
YSK Başkanı Güven’den flaş açıklama
10 maddelik uyum yasasını onayladı
10 maddelik uyum yasasını onayladı
Kılıçdaroğlu’na ittifak ve aday belirleme yetkisi
Kılıçdaroğlu’na ittifak ve aday belirleme yetkisi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim