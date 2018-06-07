Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 28°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
96781
ALTIN
189.023
DOLAR
4.5191
STERLİN
6.0688
EURO
5.3104
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Kılıçdaroğlu tazminat cezası ile ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiklerini iddia etmesi üzerine hakkında açılan tazminat davasında, 197 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edilen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kararla ilgili konuşarak, "Bu tazminat beni korkutmak için. O kararı veren hakim de hakim değil" dedi.

07 Haziran 2018 Perşembe 17:07
Kılıçdaroğlu tazminat cezası ile ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiklerini iddia etmesi üzerine hakkında açılan tazminat davasında, 197 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edilen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kararla ilgili konuşarak, "Bu tazminat beni korkutmak için. O kararı veren hakim de hakim değil" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü’nde servis taşımacıları esnafı ile bir araya geldikten sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, FETÖ lideri Fetullah Gülen’in iadesi için istenen belgelerin CHP heyeti tarafından incelenmesi ile ilgili soruya; " Raporla ilgili bilgi verecekler. Aynı bilgiler sayın Muharrem İnce’ye de verilecek. Raporu henüz görmedim" dedi. Kandil’e operasyon ile ilgili soruyu da cevaplayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu," Teröre karşıyız. Terör bir insanlık suçudur. Teröre karşı mücadele Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en doğal hakkıdır. Türkiye’ye yönelik bir terör eylemi varsa mücadele etmek de güvenlik güçlerimizin görevidir. Ordumuzun da üzerine düşen görevi yaptığına inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiklerini iddia etmesi üzerine hakkında açılan tazminat davasında, 197 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi ile ilgili soruyu da cevaplayan CHP Lideri; " Normal değil mi? Yargı kimin elinde. Bu tazminat beni korkutmak için. Ben o davayı mutlaka kazanacağım. Türkiye’de olmasa bile AİHM’de kazanacağız. Beni korkutmak için talimat alan yargıç beni parayla korkutacağını sanıyor. Bu ülkede siyasette ahlakı egemen kılacağız. O karar veren hakim de hakim değil. Hakim olması mümkün değil"dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin dinlendiği iddialarına,"İspatlarsa namertim" demesini de değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu," Telefonum dinlendi. Pek çok arkadaşın telefonu dinlendi.Almanya’da gazetelerin telefon dinlemeleri ile ilgili olayı aydınlatmasından sonra, Türkiye’de de aynı yazılımın kullanıldığını ve bizim telefonlarımızın dinlendiği ortaya çıktı. Alman hükumetinin izni olmadan bu yazılımın Türkiye’ye satılması mümkün değil. Alman hükumetinin izni ile ilgili bu yazılım satılır. Hükumetin yönetiminde olan kurumlardan hangisi bu yazılımı aldı. İçişleri bakanı buna cevap versin" dedi.

(Murat Delice/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beştepe’de muhtarları konuk etti
Beştepe’de muhtarları konuk etti
Çiftçiye ’mazot’ sözü verdi
Çiftçiye ’mazot’ sözü verdi
“24 Haziran seçimleri Türkiye’nin kader seçimidir”
“24 Haziran seçimleri Türkiye’nin kader seçimidir”
Fransız mevkidaşıyla bir araya geldi
Fransız mevkidaşıyla bir araya geldi
İnce: Erdoğan bir daha seçilirse...
İnce: Erdoğan bir daha seçilirse...
Muharrem İnce, Demirel’in mezarını ziyaret etti
Muharrem İnce, Demirel’in mezarını ziyaret etti
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim