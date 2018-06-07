Kılıçdaroğlu tazminat cezası ile ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiklerini iddia etmesi üzerine hakkında açılan tazminat davasında, 197 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edilen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kararla ilgili konuşarak, "Bu tazminat beni korkutmak için. O kararı veren hakim de hakim değil" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü’nde servis taşımacıları esnafı ile bir araya geldikten sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, FETÖ lideri Fetullah Gülen’in iadesi için istenen belgelerin CHP heyeti tarafından incelenmesi ile ilgili soruya; " Raporla ilgili bilgi verecekler. Aynı bilgiler sayın Muharrem İnce’ye de verilecek. Raporu henüz görmedim" dedi. Kandil’e operasyon ile ilgili soruyu da cevaplayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu," Teröre karşıyız. Terör bir insanlık suçudur. Teröre karşı mücadele Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en doğal hakkıdır. Türkiye’ye yönelik bir terör eylemi varsa mücadele etmek de güvenlik güçlerimizin görevidir. Ordumuzun da üzerine düşen görevi yaptığına inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiklerini iddia etmesi üzerine hakkında açılan tazminat davasında, 197 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesi ile ilgili soruyu da cevaplayan CHP Lideri; " Normal değil mi? Yargı kimin elinde. Bu tazminat beni korkutmak için. Ben o davayı mutlaka kazanacağım. Türkiye’de olmasa bile AİHM’de kazanacağız. Beni korkutmak için talimat alan yargıç beni parayla korkutacağını sanıyor. Bu ülkede siyasette ahlakı egemen kılacağız. O karar veren hakim de hakim değil. Hakim olması mümkün değil"dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin dinlendiği iddialarına,"İspatlarsa namertim" demesini de değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu," Telefonum dinlendi. Pek çok arkadaşın telefonu dinlendi.Almanya’da gazetelerin telefon dinlemeleri ile ilgili olayı aydınlatmasından sonra, Türkiye’de de aynı yazılımın kullanıldığını ve bizim telefonlarımızın dinlendiği ortaya çıktı. Alman hükumetinin izni olmadan bu yazılımın Türkiye’ye satılması mümkün değil. Alman hükumetinin izni ile ilgili bu yazılım satılır. Hükumetin yönetiminde olan kurumlardan hangisi bu yazılımı aldı. İçişleri bakanı buna cevap versin" dedi.

(Murat Delice/İHA)