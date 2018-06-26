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Kılıçdaroğlu MYK’yı topladı

CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçim sonuçlarını değerlendirmek için toplandı.

26 Haziran 2018 Salı 12:04
Kılıçdaroğlu MYK’yı topladı

CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçim sonuçlarını değerlendirmek için toplandı.

CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda 24 Haziran seçimlerinde partinin aldığı oyların değerlendirmesi yapılacak. Yaşanan oy kaybıyla ilgili parti kurmaylarından istenen çalışma masaya yatırılacak. Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu ise saat 14.00’te seçimler sonrası ilk kez açıklama yapacak.

Öte yandan Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin bugün ya da yarın bir araya gelmesi bekleniyor.

(Pelin Üzek Kılıç/İHA)
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