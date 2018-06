Kılıçdaroğlu kamyonculara çağrıda bulundu

Manisa’da kamyoncu esnafıyla buluşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kendi çıkarlarınızı koruyarak, çoluk çocuğunuzu hakkını koruyarak sandığa gidin. Plaka sınırlaması kim getirmiyorsa, ’Kusura bakma arkadaş ben sana oyumu vermem’ deyin" şeklinde konuştu.

Bir dizi ziyaretler için Manisa’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Kamyoncular Kooperatifi’nde kamyoncu esnafına hitap etti. Kamyoncu esnafının oldukça yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, "Her talep yerine gelir mi? Hayır. Onu da söylemek lazım. Talep yerine getirilmiyorsa sizi ikna edecek açıklama yapılması gerekiyor. Sizin taleplerinizi yerine getirmiyorlar ama bu düzenden kim memnun? İşsizi var. 17 milyon resmi rakamlara göre. 17 milyon fakir var. Çiftçi memnun değil, emekli memnun değil, kamyon şoförü memnun değil, sanayici memnun değil. Memnun olan kim? Rantiye sınıfı. Devlete borç verip faiz elde edenler. Hiç onlardan şikayet duydunuz mu? Bilmiyorsunuz. Son 15 yılda, hani diyorlar ya Londra’da faiz lobisi var, bu faiz lobisine ödenen para 151 milyar dolar. Sizin ödediğiniz vergilerle. Fakir fukaranın ödediği belgelerle 151 milyar dolar faiz ödediler. İçeriye ödenen faiz miktarı 687 milyar lira. Kime çalışıyoruz hep beraber? Bu faiz lobilerine çalışıyoruz. Ne dış gücü kardeşim? Parayı isteyen kim? Sensin. Borç isteyen kim? Sensin. Dolar isteyen kim? Sensin. Gidip yalvarıp yakarıp ’Bana para ver’ diyen kim? Sensin. Memleketi borç batağına sokan sensin. Ne dış gücü. Türkiye’nin bundan kurtulması lazım. Dolar yükselmiyor. Dolar yerinde duruyor. Düşen Türk Lirası. Her şeyi dolara bağlamışlar. Köprüden dolarla geçiyorsunuz. Bu memlekette Türk Lirası yok mu? Her şeyi dolara endekslemişler. Dünyanın en pahalı geçişini size mecbur kıldırıyorlar. Buyurun İstanbul’a gidiyorsunuz. İlla o köprüden geçeceksiniz. Neden? Köprüyü yapan müteahhide garanti vermişler. ’Ben o köprüden geçmeyeceğim. Aşağıdaki köprü daha ucuz oradan geçeceğim’ diyorsunuz. ’Hayır’ diyorlar. Oradan geçmeyeceksin. En pahalı yoldan geçeceksin. Biz garanti verdik. Bu kamyon şoförü bu yol parasını ödeyecek. Sizin buna isyan etmeniz lazım. ’Ben bu parayı ödemem’ demeniz lazım. ’Kim bu yol parasını düşürürse ben oyumu ona vereceğim’ demeniz lazım. Bakın o zaman ne kadar güçlü olursunuz. ’Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçişte kim yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30 indirim yapacaksa biz oyumuzu ona vereceğiz’ diyeceksiniz. Herkes de Kemal Kılıçdaroğlu da değil kimse kurusa bakmasın" dedi.

"Sandığa giderken iyi düşünün"

Kendi akraba ve arkadaşları arasında da kamyonculuk yapanlar olduğunu ve yaşanan sıkıntıların hepsini bildiğini anlatan Kılıçdaoğlu şunları söyledi:

"Benim de arkadaşlarım var kamyon şoförlüğü yapan. Sabah akşam dert yanıyorlar bana. Kamyon şoförlüğü kolay değil. Dünya parayla kamyonunuzu alırsınız, belgelerinizi alırsınız, dünyanın parasını ödersiniz, en pahalı yollardan geçersiniz, en pahalı fiyatları ödersiniz, vergi ödersiniz, dünyanın cezasını ödersiniz. Ben bilmiyor muyum cezalardan neler çektiğinizi? Verirler trafik memuruna makbuzu akşama kadar o makbuz bitecek. Ne olacak her geçene ceza yazacaksınız. Taksi şoförüne yazılan cezalar düşük ama size yazılan cezalar yüksek bir rakam. İnsaf, bir bakmak lazım. Benim isteğim şu; sandığa giderken düşünün. Oyunuzu ona göre kullanın. Sizin hakkınızı savunmuyorlarsa demokratik hakkınızı kullanın. Kılıçdaroğlu geldi plaka sınırlaması sözü verdi. Kılıçdaroğlu geldi köprü geçişlerini çok makul düzeye indireceğim dedi. Ben öyle iş verene teminat vermem. Kimse kusura bakmasın. Alacağım o sözleşmeyi yeniden bakacağım. Sen bu köprüyü kaça yaptın? Bu fiyat gerçek bir fiyat mıdır? Bu köprünün bedelini kamyon şoförü mü ödeyecek? Kamyon şoförü vergi öder. Mazota para öder. Dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyorsunuz. Vergi ödüyorsunuz. Sosyal Güvenlik primi ödüyorsunuz. Köprü geçişinde niye bu parayı alıyorlar sizden? Vergi ödediniz. Köprü yapıyorsan vergiyi de yap. Hem vergi ödeyecek hem de köprü geçiş parası ödeyecek. Hem ceza ödeyecek. Üstelik tek vergi de ödemiyorsunuz. Gelir vergisi, motorlu taşıtlar, damga vergisi ne varsa bir sürü vergiyi de ödüyorsunuz. Bütün bunları biliyorum. Sizden isteğim önümüzde seçimler var sandığa düşünerek gidin. Kendi çıkarlarınızı koruyarak, çoluk çocuğunuzu hakkını koruyarak gidin. Plaka sınırlaması kim getirmiyorsa, ’Kusura bakma arkadaş ben sana oyumu vermem’ deyin. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkileri var. İsterlerse bugün öğleden sonra bir kararnameyle bu haftanın tamamını teslim edebilirler. Ama ben size söz veriyorum. Muharrem İnce o koltuğa oturduğu zaman yine geleceğim. Yine sizinle konuşacağım. Plaka sınırlaması getiriyor muyuz, getirmiyor muyuz? Bir yere yazın bunu."

Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından Manisa’nın Saruhanlı ilçesine geçti.

