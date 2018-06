Kılıçdaroğlu Çanakkale’de iftara katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale’de 5 bin kişilik iftara katıldı.

Çanakkale’ye bir dizi ziyaret ve toplantılar gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Belediyesince Barbaros Mahallesinde gerçekleştirilen 5 bin kişilik iftar yemeğine katıldı.

İftar programında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Güzel bir aydayız. Bereketli bir aydayız. Manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir aydayız. Sevginin, hoşgörünün egemen olması gereken bir aydayız. Ramazan sofralarında bir araya geliyoruz. Gönül ister ki, bütün günlerimiz böyle güzel olsun. Bir arada olalım. Kimliklerimiz farklı olabilir. Düşüncelerimiz farklı olabilir. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Dünya’ya farklı gözlüklerle bakabiliriz. Ama aynı ülkede aynı bayrağın altında bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Huzurlu yaşamak kadar güzel bir şey yoktur. İsteriz ki her evde bereket olsun. İsteriz ki her evde tencere kaynasın. İsteriz ki her evde huzur olsun” dedi.

Daha sonra Kur-an’ı Kerim Tilaveti okundu. Ardından akşam ezanının okunmasıyla Kılıçdaroğlu, katılımcılarla birlikte iftar yaptı. İftar yemeği duayla son buldu.

İftar yemeğinin ardından Kılıçdaroğlu, Esenler Mahallesi Özgürlük Parkında vatandaşlarla bir araya geldi.

