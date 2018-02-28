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“Kendi teknolojimizi kendi kaynaklarımızla üreteceğiz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Kendi teknolojisini kendi kaynaklarıyla üreten bir ülke olacağız” dedi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 23:24
“Kendi teknolojimizi kendi kaynaklarımızla üreteceğiz"

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda düzenlenen 2018 Avrasya Hizmet Ödülleri törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Adnan Kahil, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı. Bakan Özlü, programda yaptığı konuşmada sivil toplum kuruluşlarının karar verme süreçleri ve lobicilik faaliyetlerine katkılarına değinerek, “Sizlerin yürüttüğü çalışmalar; ekonomik ve sosyal gelişmemizi destekleyen, bizleri yüreklendiren, ülkemizin yurt dışında daha fazla görünür olmasını sağlayan, elimizi güçlendiren çalışmalardır” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN AFRİN’DEKİ HAKLI VE MEŞRU MÜCADELESİNİ FIRSAT BİLENLER BİZİ TÜRLÜ OYUNLARLA YORMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Türkiye’nin Avrasya coğrafyasının merkezi olduğunu vurgulayan Özlü, Türkiye’nin aynı zamanda bölgenin ve dünyanın vicdan, huzur ve barış coğrafyası olduğunu ifade etti. Türkiye’nin temsil ettiği değerlerle, medeniyet çizgisiyle ve potansiyeliyle sadece kendi bölgesinin değil, tüm dünyanın huzur ve vicdan coğrafyası olduğunu aktaran Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunun değerinin, anlamının ve bizlere yüklediği büyük sorumluluğun farkında olmak zorundayız. Ülkemiz Balkanlar ve Kafkaslar’dan başlayarak, Orta Doğu’ya uzanan büyük coğrafyanın kültürel, siyasi ve ekonomik lideri ve lokomotifi olmak durumundadır. Bütün gelecek projeksiyonlarımızı, geleceğe dair bütün hedeflerimizi bu muazzam büyüklüğün bize yüklediği tarihsel sorumluluk çerçevesinde belirlemeliyiz. Dünya bambaşka bir yöne doğru gidiyor. Özellikle Avrupa yeni sorunlar karşısında yeni fikirler, yeni politikalar ve yeni stratejiler üretemiyor. Birçok ülke kendi sorunlarına çözüm ararken yeni düşmanlıklara cephe açıyor. Mültecilere kapılar kapatılıyor, İslamofobi artıyor. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi kurumlar kendilerini dönüştürmüyor. Doğu-Batı, Hristiyan-Müslüman kamplaşmaları üzerinden yürütülen politikalar dünyaya barış ve huzur getirmiyor. Örneğin, 40 gündür devam eden Türkiye’nin Afrin’deki haklı ve meşru mücadelesini fırsat bilenler bizi türlü oyunlarla yormaya çalışıyorlar.”

Suriye’ye dışarıdan bakan emperyalist güçlerin oradaki insanlık sorunlarını değil, petrol kaynaklarını gördüğünü dile getiren Özlü, “İşte bu nedenlerden dolayı biz bir bütün olarak, özellikle Türk Cumhuriyetleri, Türk Devletleri olarak tüm Avrasya’nın ve tüm dünyanın vicdanı olmak zorundayız. Sorumluluğumuz büyüktür. Elbette mücadelemiz de büyük olacaktır. Bizi bu süreçte geleceğe taşıyacak en önemli enstrümanımız hiç şüphesiz bilim ve teknolojidir” şeklinde konuştu.

“KENDİ TEKNOLOJİSİNİ KENDİ KAYNAKLARIYLA ÜRETEN BİR ÜLKE OLACAĞIZ”

Bakan Özlü, Türkiye’nin milli ve yerli duruşunu bilimsel ve teknik üretimle tahkim etmesi ve pekiştirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kendi teknolojisini kendi kaynaklarıyla üreten bir ülke olacağız. Bu süreçte insan kaynağımıza ve tecrübelerimize güveniyoruz. Sanayi üretimimizi ve imalat sektörümüzü büyüterek, yepyeni bir AR-GE ve inovasyon stratejisi kurgulayarak büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşacağız” dedi. Konuşmaların ardından Bakan Özlü’ye Kazak kaftanı hediye edildi ve Avrasya Hizmet Ödülü takdim edildi.

Son Güncelleme: 01.03.2018 09:18
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