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KDV Kanun Tasarısı kabul edildi

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

29 Mart 2018 Perşembe 23:26
KDV Kanun Tasarısı kabul edildi

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun tasarısına göre, müzayede mahallelerinde yapılan satışlarda bu satışı yapanlardan fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen vergi mükellefe iade edilecek. Arsa karşılığı inşaat işlerinde konut veya iş yerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya iş yeri teslimi yapılmış sayılacak. Arsa karşılığı inşaat işlerinde bedel tespiti müteahhit tarafından arsa sahibine verilecek konut veya iş yeri Vergi Usul Kanunu 267. maddesine göre maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutar esas alınacak.

Vergi Usul Kanunu 322. maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplaman ve beyan edilen Katma Değer Vergisi alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecek.

Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanları ile orgeneral ve oramiral rütbesinde bulunanlar, bu görevlerden emekli olanlar ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık hakları, TBMM üyeleriyle eşitlendi. TBMM üyeleri ve üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sosyal tesis ve imkanlarından, bu tesislerin en üst düzey amirlerine sağlanan en uygun şartlara göre yararlanacaklar.

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)
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