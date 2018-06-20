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Kayıp Leyla’nın ailesini aradı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ağrı’da kaybolan 3.5 yaşındaki Leyla Aydemir’in babası ile telefonda konuştu. Arslan, aileye her türlü yardım ve desteği vermeye hazır olduğunu iletti.

20 Haziran 2018 Çarşamba 13:40
Kayıp Leyla’nın ailesini aradı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ağrı’da kaybolan 3.5 yaşındaki Leyla Aydemir’in babası ile telefonda konuştu. Arslan, aileye her türlü yardım ve desteği vermeye hazır olduğunu iletti.

Bayramın ilk günü ailesi ile birlikte gittiği Bezirhane Köyü’nde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan minik Leyla’yı bulmak için herkes seferber olurken, bir destek de Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’dan geldi. Leyla Aydemir’in babası Nihat Aydemir’i arayarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Arslan, aileye her türlü desteğin verileceğini söyledi.

Arama çalışmaları için ne yardım gerekiyorsa vermeye hazır olduklarını belirten Bakan Arslan “Küçük kızımızın bulunması için herkes seferber olmuş durumda. İnşallah en kısa zamanda kızımızın bulunacağını ümit ediyorum. Bende bölgenin bir insanı olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırım” dedi.

Bakan Arslan’ın verdiği destekten dolayı teşekkür eden baba Nihat Aydemir, kızının kaçırıldığına inandığını söyledi.

(İHA)
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