"Karar Türkiye-Çekya ilişkilerini olumsuz etkileyecek"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çekya’nın Salih Müslüm kararına ilişkin, “Bu karar, Türkiye-Çekya arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyecek bir karardır” dedi.

Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan terör örgütü PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslüm’in Çekya mahkemesi tarafından serbest bırakılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ açıklamada bulundu. Verilen kararın uluslararası hukuka aykırı bir karar olduğunu kaydeden Bozdağ, “Terörle mücadele konusunda gerek BM’nin, gerek uluslararası toplumun ortaya koyduğu ortak iradeye de aykırı bir karardır. Çok net bir şekilde bu terör örgütlerine destek niteliği taşıyan bir karardır. Bu karar Türkiye-Çekya arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyecek bir karardır. Şu anda bize ulaşmış bir gerekçe yok ama sonuç ortada. Sonuç bir terör örgütünün kurucusu, yöneticisi olan geçmişte, halen de terör örgütü içerisinde etkin faaliyette bulunan ve birçok insanın ölmesine yol açan eylemlerin bizzat talimatını veren bir terörist serbest bırakılmıştır. Hem Kumrular Sokak’ta, hem Güvenpark’ta pek çok vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bir kişinin yaptığı faaliyetlerin veya yaptırdığı faaliyetlerin terör faaliyeti olması için daha kaç tane sivil ve masum insanın hayatını kaybetmesi, yaralanması gerekir. Terör örgütlerinin öldürdükleri Türk vatandaşı olursa veya Müslüman olursa o zaman onları öldürenler terör örgütü sayılmıyor mu? Bir örgütün terör örgütü olarak kabul edilmesi için başka ülkelerin, AB üyesi ülkelerin veya ABD’nin vatandaşlarından herhangi birine zarar vermesi şart mıdır? Çekya ve bütün dünya biliyor ki PYD/YPG/PKK, DEAŞ gibi azılı, eli kanlı bir terör örgütüdür. Sivillere, masumlara, pek çok cana zarar vermiştir ve Türkiye’de de pek çok bu canlı bombayı bu terör örgütü kullanmıştır. Biz bu kararın hem aramızdaki hukuk bakımından hem de uluslararası hukuk bakımından yanlış bir karar olduğuna inanıyoruz. Bu karar teröre çok net bir destek kararıdır. Çok net siyasal kararlardır. Türkiye’ye karşı yapılan terör faaliyetlerine destek kararlarıdır. Bunu kabul etmediğimizi ifade etmek isterim” diye konuştu.

"ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Türkiye’nin terörle etkin mücadelesine devam edeceğini belirten Bozdağ, “Türkiye’nin aleyhine uluslararası arenada zaman zaman terörün lehine kararlar çıkıyor. Bu kararlar Türkiye’nin terörle mücadeledeki azmini, kararlılığını asla etkilemeyecektir. Çekya’dan çıkan karar Türkiye için şaşırtıcı bir karar olmamıştır. Avrupa üyesi ülkelerin bu konularda Türkiye’ye bakışları ve Türkiye aleyhine terör faaliyeti sürdürenlere yaklaşımları ortadadır. Bu benzer bir yaklaşımın tekrarından başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

(İlker Turak - Ömer Çetin/İHA)