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"Kandil’i de başlarına yıkacağız, ahdettik”

Başbakan Binali Yıldırım, Fırat Kalkanı, Afrin Harekatı ile bölgenin terörden temizlendiğinin altını çizerek, “Şimdi sıra Kandil’de, orayı da başlarına yıkacağız buna ahdettik" dedi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:38
"Kandil’i de başlarına yıkacağız, ahdettik”

Başbakan Binali Yıldırım, Fırat Kalkanı, Afrin Harekatı ile bölgenin terörden temizlendiğinin altını çizerek, “Şimdi sıra Kandil’de, orayı da başlarına yıkacağız buna ahdettik" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Bornova İlçe Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Burada mini bir miting gerçekleştiren Başbakan Yıldırım, seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

24 Haziran seçimleri için destek isteyen Yıldırım, "Heyecan dorukta, heyecanınız eksilmesin, artarak devam etsin. 16 yıl dile kolay. 16 yıl önce doğan yavrularımız bugün oy verme yaşına geldi. Hem ülkemizi kalkındırmak, geliştirmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak hem de bir yanda darbelerle FETÖ ile mücadele ede ede bugünlere geldik. İnşallah bundan sonra da emin adımlarla yeni hükümet sistemiyle de ülkemizin aydınlık yarınları için 100. yıl hedefleri için canla başla kararlılıkla birlikte bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz. Hazır mısın İzmir? Gençler siz bugünümüz yarınımız aydınlık yarınlarımızsınız. Bu ülkeyi siz teslim alacaksınız. Bu ülkede bölücülere hayat yok, teröristlere hayat yok, darbecilere hayat yok. Bu ülkede birlik, beraberlik, kardeşlik, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet var" dedi.

"BAŞLARINA YIKACAĞIZ BUNA AHDETTİK"

Başbakanlık dönemi sürecinin çok konuşulacağına dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "2 yıldır Başbakanınız olarak hem İzmir’e hem de Türkiye’ye, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte hizmet ediyoruz. 2 yıl çok konuşulacak bir 2 yıl olacak. 2 yılda neler geldi neler geçti. Başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. 2. ayımızda 15 temmuz Darbe Girişimi ile karşı karşıya kaldık. Ama İzmir, Türkiye o gece ayaktaydı, ay yıldızlı bayrağı indirmediniz, ezanları dindirmediniz, alçaklara hak ettiği ders verdiniz. Hemen sonra Fırat Kalkanı ile terörü Suriye’de yok ettik. Afrin Harekatı ile ay yıldızlı bayrağımızı da diktik, oraları terörden temizledik. Şimdi sıra Kandil’de, orayı da başlarına yıkacağız buna ahdettik. Memleketimize, ülkemize zarar veren bu insanlara hak tanımayacağız. O alçaklar proje terör örgütüdür. Bu terör Türklerin de Kürtlerin de başının belasıdır. Bu terör örgütünü yok etmek boynumuzun borcudur. Geleceğimizi karartan bu şer odaklarına karşı bir oluyor muyuz?" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başbakan Binali Yıldırım, beraberindekilerle yeni hizmet binasının kurdelesini keserek açılışını yaptı.

(Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri/İHA)
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