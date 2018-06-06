“Kandil’den önce CHP’den ses geldi”

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Kandil operasyonunun seslendirilmesinin ardından Kandil’den önce CHP’den ses geldiğini söyledi.

Seçim bölgesi Yozgat’ta çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bir televizyon programına açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin aralıksız sürdürülmesi gerektiğini belirten Bozdağ, olası Kandil operasyonunu değerlendirip CHP’yi eleştirdi. Bozdağ, ”Türkiye PKK terörüyle etkin ve kararlı bir mücadele yürütüyor. Terörle mücadelenin vakti zamanı olmaz. 7/24, 365 gün bu kararlı bir şekilde bu mücadeleyi yürütmemiz gerekiyor. Bu güne kadar terörle başarılı bir mücadele ortaya koyduk. Özellikle taarruz politikası yani terörü ininde vurma ve neredeyse orada yok etme politikası terör örgütünün belini kırdı. Bugün itibariyle bölücü terör örgütü planlı, programlı terör eylemi yapabilme kabiliyetini büyük ölçüde kaybetmiştir. Türkiye’nin içerisinde, dağlarda, ovalarda, şehirde her yerde bölücü terör örgütü ile başarılı bir mücadele yapıldı. Ama hepimiz biliyoruz ki; bölücü terör örgütü dışarıda eğitim veriyor ve oradan teröristleri Türkiye sokuyor ve Türkiye’de eylem yaptırıyor. Örgütün beyin takımı da Kandil’de ve oradan Türkiye’deki terör eylemleri yönetiliyor. Tabii Türkiye terör tehdidini ülke içerisinde etkisiz hale getirirken, bu tehdidi sınır dışında karşılamak ve orada imha etmek gibi bir politikayı uzunca bir zamandır hayata geçirmiş durumda. Şu anda Irak’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişik birlikleri var orada görev yapıyorlar. Hem geçişleri engellemek hem de orada mücadeleyi sürdürmek. Şu anda Kuzey Irak’ta operasyonlar bugün başlamadı. Uzunca bir zamandır orada bizim birliklerimiz var bölücü teröre karşı operasyonlar devam ediyor devam edecektir de. Kandil terörün yuvası ve bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte de kandili çok geniş kapsamlı hava harekatı yaptı, operasyonlar yaptı. Yakın zamanda da yaptık biz bunu, bundan sonra da ihtiyaç duydukça hem havadan gerektiğinde de karadan operasyonlar devam edecektir. Nerede terörist varsa nerede terör tehdidi varsa orası Türkiye için hedeftir. Biz bunu çok net söylüyoruz. Efendim bu seçime giderken yapılır mı yapılmaz mı? Terörist şurada varsa size karşı eylem hazırlığı yapıyorsa veya eylem yapacaksa o zaman bizim askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz ‘Yahu seçim var hele bir duralım muhalefet yanlış anlar, millet yanlış değerlendirir’ diye terörle mücadele etmeyecek miyiz onların bize saldırmasını askerimizi polisimizi vatandaşımızı şehit etmesini mi bekleyeceğiz. Elbette beklemeyeceğiz. Terörle mücadelenin 7/24 aralıksız devam etmesi şarttır" dedi.

"KANDİL’E OPERASYON YAPACAĞIZ DİYORUZ, CUMHURİYET HALK PARTİSİ ORADAN SES VERİYOR"

Kandil’e yapılacak operasyonla ilgili konuşan Bozdağ, "Şimdi Kandil’e her an bir operasyon olabilir diye Bakanlar Kurulu sonrası bir açıklama yaptığımızda ses Kandil’den önce Cumhuriyet Halk Partisi’nden geldi. Teröre biz operasyon yapacağız diyoruz, yapıyoruz. Mücadele ediyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi oradan ses veriyor. Orada teröristler yok diyor. Ama daha sonra teröristlerin elebaşlarından biri çıkıp ‘Biz buradayız’ bir açıklama yapıyor. Şimdi terör örgütünün avukatlığını yapma görevi Cumhuriyet Halk Partisi’ne mi düşüyor. Biz Zeytindalı Harekatı’nı yaptığımızda da ‘Aman Afrin’e girmeyin’ başta önce karşı çıktılar. Sonra halkın harekata verdiği desteğin görünce de ne yaptılar çark ettiler sonra da aman Afrin’e girmeyin dediler. Eğer biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin mantığıyla bakmış olsaydık bugün Afrin bölgesinden PKK, PYD, YPG terör örgütleri Türkiye’yi tehdit etmeye, vatandaşlarımızı şehit etmeye ve Türkiye’de terör eylemi yapmaya devam edeceklerdi. Biz ne yaptık doğru olanı yaptık şimdi Irak’ın kuzeyinde de oradaki teröristleri etkisiz hale getirmek sınırımızın ülkesinden Türkiye yönelen terör tehdidin sınır ötesinde karşılamak ve yok etmek için operasyonlarımız devam ediyor. Bundan sonra da kararlı bir şekilde devam edecek" dedi.

“IRAK YÖNETİMİYLE KOORDİNELİ HAREKET EDİYORUZ”

Bozdağ, “Kandil operasyonunun Irak hükümeti ile ortam mı yapılacağı” yönündeki soruya, “Tabi Irak’ın kuzeyi, Irak Merkezi hükümetinin kontrolünde. Tabi uluslararası bir hukuk var. Biz bu tür işleri yaparken hem Irak yönetimiyle hem de bu konuda istişare etmemiz gereken her yerle de biz bunları konuşuyoruz. Konuşmadan yapmamız zaten söz konusu değil. Ayrıca uluslararası hukuk var, Türkiye’nin bu hukuktan kaynaklanan hak ve yetkileri var. Kendisine yönelen terör tehdidini takip etme, sınır ötesinde de imha etme gibi Türkiye’nin doğal bir hakkı vardır. Bu hakkımız daima mahfuzdur. Bu hak çerçevesinde yapıyoruz. Oralarda şuanda Irak hükümetinin tam bir kontrolü de yok. Irak hükümeti tam kontrol etmiş olsa, oradaki teröristleri etkisiz hale getirebilmiş olsa zaten bizim oraya ayrıca harekat yapmamıza gerek kalmaz ama şuanda orada da böyle bir kontrolsüz alan var. Biz bu konudaki adımlarımızı Irak hükümetiyle de koordineli yapmaya devam ediyoruz” şeklinde cevap verdi.

“ABD’DEN MUTABAKATA SADIK KALMASINI BEKLİYORUZ”

Bozdağ, Mümbiç’te ABD’den mutabakata sadık kalarak bölgeyi terör unsurlarından temizlemesini beklediklerini ifade ederek, “Şimdi bir takvim var. Çok net bir takvim var. Yani ilk 10 gün içinde ne yapılacak. 1 ay içinde ne yapılacak, 2 ay içinde, 3 ay içinde, sonraya sarkan şeyler olursa onlar ne yapılacak diye çok net bir takvim var. Yani 90 günü çok açık bir şekilde planlanmış, takvimlendirilmiş, neler ne zaman yapılacak bunların hepsi kalem kalem tespit edilmiş durumda. Mümbiç’te PKK,PYD,YPG Terör örgütleri ve terör örgütlerinin temizlenmesi için önce bunun yöntemi üzerinden bir mutabakat sağlanacak. Bu yöntem nasıl olacak diye. Sonra o yönteme göre bölgedekilerin uzaklaştırılması için hangi yol haritası takip edilecek, ne zaman nasıl, hangi aralıklarla yapılacak? O bir başka hedef. Son hedefte bölgedeki teröristlerin tamamının bölgeden çıkarılması, silahların alınması ve bölgenin kontrolün sağlanması ve oradaki asayişin, huzurun, güvenliğin ve diğer ihtiyaçların giderilmesi her şey ince ayrıntısına kadar düşünülmüş durumda ve ön bir mutabakat sağlanmış durumda. Şimdi bizim arzumuz bu mutabakata hem ABD ‘nin sadık kalarak, buradaki terör unsurlarının buradan temizlenmesidir. Bildiğiniz gibi Suriye’nin kuzeyinde Amerika ile biz her konuda anlaşamadık. Özellikler PKK’nın Suriye kolu olan PYD, YPG yi ABD terör örgütü olarak kabul etmiyor. Biz çok ne söylüyoruz, PYD, YPG eşittir PKK’dır. Onları yöneten PKK’dır. PKK’nın kollarıdır. 5 bin tır silah verdiler ve iki bin kargo uçak dolusu yine silah verdiler. Biz o zaman da itiraz ettik. Bu silahların ne için veriyorsunuz? DEAŞ’la mücadele içinse, DEAŞ’la mücadele için kullanılacak silahlar da değil. İçinde başka silahlar var" dedi.

“FIRAT’IN DOĞUSU DA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENECEK”

Fırat’ın doğusunun da teröristlerden temizleneceğini kaydeden Bozdağ, “Şimdi Mümbiç ile ilgili de biz aynı şeyleri söyleyip Menbiç’te siyasi bir çözüm bulunması, herhangi bir askeri operasyon yapılmadan bölgedeki teröristlerin bölgeden çıkarılması elbette bizim arzumuzdur. Şu anda bu arzu bir mutabakatla gerçekleşme istikametinde bir yola girmiştir, dileğimiz odur. Tabii bu sadece Mümbiç ile kalacak bir iş değil. Fırat’ın doğusu da PKK PYD YPG Teröristlerden temizlenecektir. Biz Fırat’ın doğusunu da Mümbiç’teki siyasi anlaşma ile bunun çözüme kavuşturulmasını elbette öncelikle arzu ederiz. Ama eğer buralar teröristlerden terör örgütlerinden temizlenmez Türkiye’ye terör tehdidi ve terör saldırıları buralardan devam ederse Türkiye’nin kendi milli güvenlik koruma hakkı vardır, sınırlarını koruma hakkı vardır. Kendine yönelen terör tehdidini yok etme hakkı vardır. Biz bu hakkımızı kullanmakta tereddüt etmeyiz" dedi.

“ABD, RESMEN FETÖ’YÜ HİMAYE EDİYOR”

ABD ile Türkiye arasındaki hukuki anlaşmazlıklara da değinen Bozdağ, ABD’nin resmen FETÖ’yü himaye ettiğini söyledi. Bozdağ, “Tabi, Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerde sorun alanları var. Nedir o? Bir tanesi PYD YPG konusunda ABD ile Türkiye’nin aynı noktada durmaması. İkincisi Türkiye’nin s 400 füzelerini alması konusunda ABD’nin takındığı tavır. 3.sü tabi üstü kapalı da olsa Türkiye’ye uygulanan bir silah ambargosu var. O da ayrı bir konu. Tabi yine Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ile ilgili siyasi yargılama süreci ve en önemlilerinden biri de terörist başı Fethullah Gülen’in iade süreci. Bütün bunlar aramızda sorun olma vasfını koruyor. Ayrıca rahip konusu var o da hakeza devam ediyor. Şimdi biz Amerika ile istiyoruz ki aramızdaki bu sorunları oturarak çözelim. Amerika ile Türkiye iki müttefik olarak müttefikliğin gereğini yapalım. Bizim güvenliğimize karşı bir şey olduğunda Amerika bize yardımcı olsun. Amerikan’ın güvenine karşı bir şey olduğunda biz onlara yardımcı olalım. Geçmişte Usame Bin Ladin Amerika’da ikiz kulelere saldırdığında Türkiye Amerika’nın yanında olmuştur. O zaman Amerika’ya büyük bir destek vermiştir. Bir kez daha söylüyorum. Amerika’da Amerika halkı için Usame Bin Ladin ne anlam ifade ediyorsa terörist başı Fethullah Gülen Türkiye ve Türk halkı için bu anlamı ifade ediyor.Türkiye FETÖ’yü bütün kurallara uygun bir şekilde eksiksiz istedi. Ancak ABD makamları bugüne kadar bizim bu taleplerimizi adli makamlara İntikal ettirmedi. Ya benim gördüğüm iki defa Adalet Bakanı ile görüştüm. ABD çok net söylüyorum resmen FETÖ’yü himaye ediyor, koruyor, besliyor, büyütüyor ve destek veriyor. Sadece himaye de etmiyor destek de veriyorlar onu koruyor onun üzerine bir hesap yapıyor. ‘Ben FETÖ’yü Türkiye’nin aleyhine kendi hesaplarım için kullanabilirim’ diye hesabı yapıyor. Ben buradan ABD’ye bir kez daha söylüyorum. Bu terörist başı FETÖ, Fethullah Gülen ve teröristleri Türkiye’ye karşı bundan sonra kullanamazsınız. Çünkü Türk halkı onlara bundan sonra olumlu bir gözle bakmaz aynı binada bile oturmak istemiyor” dedi.

Türkiye’nin sadece bir tek yöne mecbur olmadığını, alternatiflerinin bulunduğunu da belirten Bozdağ, “Biz diyoruz ki bizim hava savunma sistemlerimiz yok verin patriotları alalım ‘vermeyiz’. O zaman biz başka yerden alalım? ‘Alamazsın’ ne yapacağız biz havamızı savunmasız mı bırakacağız? Füzelere karşı kendimizi korumayacak mıyız? Böyle bir şey olamaz. Biz kendi göbeğimizi gerektiğinde kendimiz keseriz. Sadece tek bir yöne Türkiye hiçbir zaman mecbur değildir. Alternatifleri çoktur” şeklinde konuştu.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)