Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115771
ALTIN
171.185
DOLAR
3.9641
STERLİN
5.5912
EURO
4.8856
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Kalın’dan kritik görüşmeye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan ile Trump’ın müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın işbirliği yapmak için atılan adımların sürdürülmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kaldığını belirtti.

22 Mart 2018 Perşembe 21:39

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan ile Trump’ın müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın işbirliği yapmak için atılan adımların sürdürülmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kaldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Kalın, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edilerek bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın işbirliği yapmak için atılan adımların sürdürmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır” dedi.

(Musa Erdoğan /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arnavutluk Başbakanı Rama’yı kabul etti
Arnavutluk Başbakanı Rama’yı kabul etti
"Fişleme söz konusu olamaz"
"Fişleme söz konusu olamaz"
Deniz Bölükbaşı ebediyete uğurlandı
Deniz Bölükbaşı ebediyete uğurlandı
Bakan Gül’den ’Çiftlik Bank’ açıklaması
Bakan Gül’den ’Çiftlik Bank’ açıklaması
Kılıçdaroğlu AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü
Kılıçdaroğlu AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü
Bakan Tüfenkci’den Kılıçdaroğlu’na Çiftlik bank tepkisi
Bakan Tüfenkci’den Kılıçdaroğlu’na Çiftlik bank tepkisi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim