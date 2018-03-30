Kalın’dan İsrail’e sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Gazze’de bugün barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere yönelik İsrail’in saldırısını kınıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gazze’de gösteride bulunan Filistinlilere yönelik İsrail askerlerince düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yaşanan saldırıyı en sert biçimde kınadıklarını ifade eden Kalın, “Bölgede yaşanan can kayıpları, yaralanmalar, insanlık onurunun ayaklar altına alınması ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabullenmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Filistin halkına karşı giderek artan sistematik şiddetin derhal sona ermesi gerektiğine vurgu yapan Kalın, “Hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost ve kardeş Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz” dedi.

(Caner Ünver /İHA)