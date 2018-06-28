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Japonya Başbakanı Abe’yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe bugün telefonda görüştü.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:21
Japonya Başbakanı Abe’yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Japonya Başbakanı Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 24 Haziran’daki seçim zaferinden dolayı tebrik etti. İki lider, görüşme vesilesiyle, önümüzdeki dönemde ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler. Sinop’taki nükleer santralin inşasının hızlandırılmasına da değinilen görüşmede iki lider, Arjantin’de gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi’nde bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar. G-20 Dönem Başkanlığı’nın 2019’da Japonya’ya geçeceğine dikkati çeken Abe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendisini tekrar Japonya’da görmekten memnuniyet duyacağını da ifade etti.

(İHA)
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