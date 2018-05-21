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İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu

İYİ Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir’den 1’inci sıradan aday oldu.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 18:46
İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu

İYİ Parti, 27. dönem milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. Eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir’den 1’inci sıradan aday oldu.

Partiler bugün milletvekili listelerini YSK’ya teslim etti. YSK’ya gelen İYİ Parti heyeti de milletvekili listesini teslim etti. Buna göre en çok dikkat çeken iki isimden biri eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu Diyarbakır’dan 1’inci sıradan aday olurken, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser ise Kırşehir 1’inci sıradan aday oldu. Ayrıca, partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Ankara 1’inci bölge 1’inci sıradan, partinin Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıradan aday oldu. Ankara 2’inci bölge 1’inci sırada Şenol Bal, 3’üncü bölge 1’inci sırada Durmuş Yılmaz yer alırken, İstanbul 2’inci bölge 1’inci sırada Ümit Özdağ, 3’üncü bölge 1’inci sırada Ahat Andican yer aldı.

Adana 1’inci sıradan İsmail Koncuk, 2’inci sıradan Mehmet Metanet Çulhanoğlu, Adıyaman 1’inci sıradan Mahmut Bozkurt, Ağrı 1’inci sıradan Bedri Yavuz Hatunoğlu, Antalya 1’inci sıradan Feridun Bahşi, Aydın 1’inci sıradan Aydın Adnan Sezgin, Balıkesir 1’inci sıradan İsmail Ok, Bursa 1’inci bölge 1’inci sıradan İsmail Tatlıoğlu, 2’inci bölge 1’inci sıradan Ahmet Kamil Erozan, Çanakkale 1’inci sıradan Rıdvan Uz, Gaziantep 1’inci sıradan İmam Hüseyin Filiz, Isparta 1’inci sıradan Aylin Cesur, Mersin 1’inci sıradan eski Vali Behiç Çelik, İzmir 1’inci bölge 1’inci sıradan Genel Başkan Yardımcısı Dursun Müsavat Dervişoğlu, İzmir 2’inci bölge 1’inci sıradan Aytun Çıray, Kayseri 1’inci sıradan Dursun Ataş, Konya 1’inci sıradan Fahrettin Yokuş, Mardin 1’inci sıradan Hakan Erdem, Şanlıurfa 1’inci sıradan Zuhal Çiftkaya, Şırnak 1’inci sıradan Abdullah Güçle, Osmaniye 1’inci sıradan Mehmet Temel ve Düzce 1’inci sıradan Ercan Katırcıoğlu aday oldu.

(Seyid Fatih Poyraz /İHA)
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