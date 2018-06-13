Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 27°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
94541
ALTIN
196.330
DOLAR
4.6810
STERLİN
6.2379
EURO
5.4511
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

İtalya, Fransa’dan özür istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İtalya’nın 629 mülteci taşıyan gemiyi kıyısına kabul etmeyişini “Utanmazlık ve sorumsuzluk” olarak nitelendirmesi üzerine İtalya-Fransa arası diplomatik ilişkiler gerildi. İtalya Fransa’dan resmi özür talep etti.

13 Haziran 2018 Çarşamba 20:18
İtalya, Fransa’dan özür istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İtalya’nın 629 mülteci taşıyan gemiyi kıyısına kabul etmeyişini “Utanmazlık ve sorumsuzluk” olarak nitelendirmesi üzerine İtalya-Fransa arası diplomatik ilişkiler gerildi. İtalya Fransa’dan resmi özür talep etti.

Geçtiğimiz günlerde 629 mülteci taşıyan ve acil durumda olan gemiyi kıyısına kabul etmeyen İtalya, Fransa’nın eleştirilerine maruz kalmıştı. Fransa’nın İtalya’yı “utanmaz ve sorumsuz” olarak nitelendirmesi üzerine İtalya hükümeti Paris’ten resmi özür talep etti. İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini yaptığı açıklamada Paris’ten resmi özür gelene kadar İtalyan Başbakan Giuseppe Conte ile Macron’un cuma günü gerçekleşmesi beklenen görüşmesinin askıya alınması gerektiğini duyurdu.

Bugün öğleden sonra gerçekleşmesi beklenen, Fransız ve İtalyan Ekonomi Bakanları arasındaki buluşma da olay üzerine iptal edildi. Fransız Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire yaptığı açıklamada “İtalya tarafınca iptal edilen görüşmeden dolayı üzgünüz” ifadesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın “utanmazlık ve sorumsuzluk” sözü yanı sıra iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü LREM’in sözcüsü Gabriel Attal’ın da İtalya’nın reddini “istifra ettirici” olarak nitelendirdiği öğrenildi. Fransız yetkililerin ifadesini “kabul edilemez” bulan İtalya hükümetinin Dışişleri Bakanı Enzo Mavero Milanesi Fransız Büyükelçisini çağırdığı, Büyükelçinin Roma’da bulunmaması sebebiyle Büyükelçiliğin iki numarası Claire Anne Raulin ile görüştüğü ve Fransa’dan resmi özür talep ettiği öğrenildi.

(Özlem Kaplan/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Biz yapacaklarımızı, onlar yıkacaklarını konuşuyor"
“Biz yapacaklarımızı, onlar yıkacaklarını konuşuyor"
Başbakan Binali Yıldırım hemşehrileriyle buluştu
Başbakan Binali Yıldırım hemşehrileriyle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnce’ye "Beyaz Türk" yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnce’ye "Beyaz Türk" yanıtı
Sahurda taksicilerle bir araya geldi
Sahurda taksicilerle bir araya geldi
Erdoğan’dan Demirören ailesine taziye ziyareti
Erdoğan’dan Demirören ailesine taziye ziyareti
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim