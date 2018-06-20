Işık İnce’ye lakap taktı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, hükumeti fabrika yapmamakla eleştiren cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yüklenerek, “Fabrikaları biz yaptık, siz sattınız. Bunlarda Kuzey Kore kafası var. Bizim Muharrem İnce’nin adını Kim Muharrem İnce koyalım” dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de kadın girişimciler ve iş kadınları ile bir araya geldi. İzmit’te bir restoranda düzenlenen kahvaltılı buluşmaya Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı yöneticileri, iş kadınları ve kadın girişimciler katıldı. Programda konuşarak hükumeti fabrika yapmamakla eleştiren Muharrem İnce’ye yüklenen Işık, “Muharrem İnce’nin adını Kim Muharrem İnce koyalım” dedi.

“GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM, GÜÇLÜ TÜRKİYE”

Sözlerine güçlü kadınların olduğu ülkelerin ancak güçlü olabileceğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Onun için diyoruz ki, ‘Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye.’ Bizim için en önemli öncelik eğitimli, donanımlı, bilgili kadındır. Bu açıdan özellikle kadınlarımızın eğitimine her alanda büyük önem veriyoruz. Bunu gerek hükumet politikası olarak her alanda hayata geçiriyoruz gerekse de yerel yönetimlerde meslek edindirme kurslarıyla, girişimcilik kurslarıyla desteklemenin gayreti içerisindeyiz. Bu anlayışla 16 yıldır size hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz” dedi.

“GİRİŞİMCİLERİMİZİN DE YARISI KADIN OLMASI HEDEFİMİZDİR”

Kadın girişimciliğini de hükumet olarak önemsediklerini söyleyen Işık, “Eğer toplumun yarısı kadınsa girişimcilerimizin de yarısı kadın olması hedefimizdir. Zira kadınlar işini erkeklere göre daha ciddi yapıyor. Kadınlarımız verdiği sözü, erkeklere göre daha fazla yerine getirmenin gayreti içerisine oluyor. Ve girişimciliği gördüğümüz kadarıyla kadınlarımız çok güzel başarıyor. Girişimcilik bir ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin dinamosudur. Girişimciliğin olmadığı bir ülkede kalkınma da, büyüme de, gelişme de olmaz” diye konuştu.

“BİZİM MUHARREM İNCE’NİN ADINI KİM MUHARREM İNCE KOYALIM”

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin söylemlerini eleştiren Başbakan Yardımcısı Işık, “Bu Muharrem İnce çıkıyor televizyonlara ne diyor, ‘Fabrikaları biz yaptık, siz sattınız. Hangi fabrikayı yaptınız?’ bu çağda devlet fabrika yapmaz, yaptırır. Devletin fabrika yapma anlayışı Sovyetlerle beraber çöktü. Artık Çin ve Rusya bile devlet olarak kendi fabrika yapmıyor. Bunlar Kuzey Kore kafasıyla hareket ediyorlar. Var ya bir tane Kim. Bizim Muharrem İnce’nin adını Kim Muharrem İnce koyalım. Niye? ‘Biz fabrika yapacağız.’ Yahu siz müteşebbisinin önünü açacaksınız, destek vereceksiniz, fabrikayı müteşebbis yapacak. Sizin küçük işletmelere imkan, kredi vereceksiniz işlerini onlar kuracak” şeklinde konuştu.

“BUNLAR GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü DAHİ ANLAYAMAMIŞ ADAMLAR”

CHP’nin ‘Biz yaptık, siz sattınız’ eleştirilerine de cevap veren Işık, “Bunlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü dahi anlayamamış adamlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, ‘Evet biz bu fabrikaları devlet olarak yapıyoruz ama yarın özel teşebbüs güçlenince bu fabrikaları onlar çalıştıracak, onlar yeni fabrikalar kuracak. Bunlar hala sene olmuş 2018, fabrika yapmaktan bahsediyorlar. Biz Kocaeli’de devlet olarak AK Parti döneminde evet hiç fabrika yapmadık ama yüzlerce fabrika yaptırdık. Özel sektöre dedik ki, ‘Gelin size destek, teşvik verelim fabrikayı siz kurun.’ Tüpraş’ı özelleştirdik ama özelleştirdikten sonra Tüpraş 3 milyar dolar yatırım yaptı. Fabrikanın sahibinin kim olduğu mu önemli, yoksa fabrika da kaç kişinin çalıştığı mı önemli?” ifadelerini kullandı.

“Tek dertleri var Recep Tayyip Erdoğan’ı çalıştırmamak”

Son olarak muhalefetin ülkeyi yönetemeyeğini belirten Başbakan Yardımcısı Fikri Işık sözlerine şöyle sürdürdü: “Tek dertleri var Recep Tayyip Erdoğan’ı çalıştırmamak, engellemek. Tek dertleri var, AK Parti’yi bloke etmek. Onun için 24 Haziran’da sizlerden, özellikle kadın girişimcilerimizden hem Cumhurbaşkanımıza güçlü destek bekliyoruz hem de mecliste AK Parti’nin çoğunluğu elde etmesi için milletvekilliğinde güçlü destek bekliyoruz.”

(Gürcan Yılmaz/İHA)