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"İş yapmaktan korkan mantık yüzünden..."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bürokrasiyi eleştirerek, "Bu güne kadar iş yapmaktan korkan, imza atmaktan korkan, aman hiç risk almayayım diyen bürokratik mantık yüzünden Türkiye bu sektörde bu kadar büyük bir potansiyeli olan bu sektörde çok büyük vakit kaybetti" dedi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:16
"İş yapmaktan korkan mantık yüzünden..."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bürokrasiyi eleştirerek, "Bu güne kadar iş yapmaktan korkan, imza atmaktan korkan, aman hiç risk almayayım diyen bürokratik mantık yüzünden Türkiye bu sektörde bu kadar büyük bir potansiyeli olan bu sektörde çok büyük vakit kaybetti" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu’nun (UMREK) Maden Rezervleri Uluslararası Raporlama Standartları Komitesi’ne (CRIRSCO) üyeliği lansman programına katıldı. Şişli’de bir otelde düzenlenen programa Bakan Albayrak’ın yanısıra UMREK Başkanı Mithat Cansız, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, CRIRSCO Başkanı Neil Wells ve çok sayıda davetli katıldı.

Program yaptığı konuşmada sürecin sonunda tüm raporlamalara ilişkin tüm uluslararası güvenin sağlanması ve korunmasının teminat altına alınmış olduğunu söyleyen Bakan Albayrak, "Daha önce Türkiye’de hazırlanan raporlar uluslararası geçerliliği olmadığı için finans kuruluşlarımız tarafından maalesef kabul edilmiyordu. Madencilerimiz finansman için yurt dışına gidiyordu, yurt dışında raporlama kuruluşlarına çok yoğun bir mesai ve maddi kaynak ayırıyordu. Bu da ciddi zaman kayıpları ve yurt dışına harcanan zaman, para olarak sektör açısından olumsuz bir süreç oluşturuyordu. Artık firmalarımız yurt dışındaki yetkin kişilere koşturarak değil, bu hizmeti Türkiye’de bağımsız yetkin kişiler tarafından hazırlanarak UMREK tarafından sertifikalandırarak alacaklar. Finansman kurumları da kredilerinde bu raporları dikkate alarak sektörün finansal hacmini büyütecekler. İşte UMREK sayesinde tüm raporlama işlemlerini kendi yetkin, yerli ve milli mühendislerimizle yapacağız. İşte böylece çok önemli, eğitimli bir işgücü istihdamı da sağlayacağız” diye konuştu.

“UMREK’LE BERABER MADENCİLİKTE BU ANLAYIŞA ARTIK BİR SON VERİYORUZ”

UMREK sayesinde yatırımcının da riskinin minimum seviyeye indiğini belirten Bakan Albayrak, “Yatırımcıya veri kolaylığı sağlıyoruz. Yatırımcı uluslararası standartlarda daha açık daha şeffaf ve daha güvenilir bilgiye erişim imkanı yakalamış oluyor. İstediği bilgiye her an ulaşmış oluyor. Daha önce bürokrasi, işlerin yavaşlatılması, tüm bu çerçevede kamu mantığı noktasında hep büyük eleştirilerin alındığı bir resim vardı. Muğlak, kişilere göre değişen yorumlar, anlam verilemeyen birçok bürokratik sıkıntılar söz konusuydu. Bir devlet dairesinde aldığınız bir bilgi, diğer devlet dairesinden farklı çıkabiliyor. Muazzam bir uyumsuzluk var. Kanunda her şeyin açık seçik yazmasına rağmen herkesin kendi kafasına göre belirlediği bir standartizalasyon var. Yani ortada bir orkestra değil bir kakafoni var. Herkes ayrı bir ses çıkartıyor. Ortada bir ahenk, uyum ve uyumlu bir netice alımlı süreç yerine böyle bir resim vardı. İşte bu güne kadar iş yapmaktan korkan, imza atmaktan korkan, aman hiç risk almayayım diyen bürokratik mantık yüzünden Türkiye bu sektörde bu kadar büyük bir potansiyeli olan bu sektörde çok büyük vakit kaybetti. UMREK’le beraber madencilikte bu anlayışı artık bir son veriyoruz. Yatırımcı geliyor ve hangi veriye ihtiyacı varsa değerlendireceği, karar vereceği, çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Bu kaynaklar hepimizin. Bu kaynaklar ülkemizin, milletimizin ve tüm yatırımcılarımızın aynı zamanda ilgisi ve alakası noktasında paylaşılarak üretime geçeceği bir alana istihdamın büyüyeceği, ekonominin gelişeceği noktaya doğru bundan sonra çok daha hızlı bir şekilde yürüyecek” şeklinde konuştu.

(Emrah Kuş - Murat Horoz/İHA)
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