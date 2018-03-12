IPA’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’barış’ ödülü

Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA), mülteci çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Uluslararası Barış Ödülü’ne layık gördü.

Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) yönetimi, geçtiğimiz günlerde kurumun dış ilişkiler direktörü Kerem Hasanoğlu’nun davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. IPA yetkilileri, bu seyahat sırasında Türkiye’nin mülteci çocuklar için yaptığı çalışmaları yerinde görme imkanı bulup, sığınmacılar için yapılan kampları ziyaret etti. Bu ziyaret sonrası IPA yetkilerinin ülkemiz adına aldığı önemli kararı, Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu açıkladı:

“Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu yönetimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ a mülteci çocuklarla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı uluslararası barış ödülü vermeye karar verdi.”

"TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNARIZ"

Hasanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Kurumun başkanı ve yöneticileri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir çok çocuğun hayata tutunması ve yaşam hakkını kazanmasından çok etkilendi. Çünkü bir çok ülkenin duyarsız kaldığı bu konuda Türkiye yalnız başına 1 milyon 500 binin üzerinde bebek ve çocuğa kapılarını açarak onları misafir etti, ölmelerine izin vermedi. Dünyada bir çok ülke bu durumu görmezlikten gelirken, Sayın Erdoğan önderliğindeki Türkiye, bu masum bebeklerin, çocukların hayata tutunmalarını sağladı. Bu atlanmaması gereken bir konu. IPA, dünya çocuklarının yaşam hakkına sunduğu katkıdan dolayı Erdoğan’a uluslar arası barış ödülü verilmesi kararlaştırılmış ve kararla ilgili bilgi bakanlıklara iletilmiştir. Sayın Erdoğan’a dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu adına, çocukların yaşam hakkı için gösterdiği büyük çabadan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.”

(İHA)