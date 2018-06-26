Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 21°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
94408
ALTIN
186.727
DOLAR
4.6083
STERLİN
6.1016
EURO
5.3727
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

“İnce’nin sözlerine katılmıyorum”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Diğer adaylar beklediğimden daha az oy aldı” sözlerine ilişkin, “İnce’nin bu sözlerine katılmıyorum” dedi.

26 Haziran 2018 Salı 15:09
“İnce’nin sözlerine katılmıyorum”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Diğer adaylar beklediğimden daha az oy aldı” sözlerine ilişkin, “İnce’nin bu sözlerine katılmıyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezinde 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Parti yönetim anlayışı nedeniyle açıklamayı bugün yapma kararı aldıklarını belirten Akşener, “Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu tabloyu genel idare kurulumuzun ve milletvekillerimizin önüne koydum. Tabloyu değerlendirerek yol haritası çizmelerini talep ettim ve buradan çıkacak karara da uyacağımı belirttim. Bu değerlendirme sonucunda partimizin en yetkili organı olan genel idare kurulumuzun kararı; bütün zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde alınan bu sonucun ülkemiz ve milletimizin geleceğe olan umudunu arttıran büyük bir kazanım olduğu yönündedir. Genel idare kurulumuz, ülkemiz siyasetinin merkezine yerleşmiş olan İYİ Parti’nin benim genel başkanlığımda yola devamının arkasında olduklarını güçlü bir şekilde belirtmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Diğer adaylar beklediğimden daha az oy aldılar” açıklamasına yönelik, “CHP sistemi içinde bakıldığı zaman 100 yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı. 50 yıllık MHP yüzde 11 oy aldı. AK Parti yüzde 41 oy aldı. Kürt siyasi hareketin temsilcisi konumunda olan HDP yüzde 11 oy aldı ve sonuç itibariyle emeklilerin emekli parası, gönüllülerin harçlıklarıyla devletten bir kuruş para almadan kurulmuş olan 8 aylık bir İYİ Parti yüzde 10 bir oy aldı. Bu çerçevede baktığımız zaman İnce’nin bu sözlerine katılmıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı’nın manipülasyon yaptığı iddialarına yönelik Twitter’dan yaptığı bir açıklamanın hatırlatılması üzerine Akşener, “Anadolu Ajansı’na, Sayın Albayrak’ın bir talimat verdiğine dair aldığımız duyumu sadece bir soru olarak sordum. O gece herhangi bir açıklamamız olmadı. O bir soruydu ve sorunun karşılığı olarak bir milyon liralık bir tazminat davası açıldı hakkımda. Tersinden bakarsak işe yargının ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Sizin kurumunuzla ilgili benim herhangi bir cümlem olmadı. Sadece bir bakanın böyle bir talimat verip vermediğini Erdoğan’a sordum ve karşılığında bir milyon liralık tazminat davası açıldı” diye konuştu.

YSK’nın önüne neden gitmediğini de açıklayan Akşener, “O gece İnce ve CHP temsilcileri, Erdoğan’ın kazandığını ifade ettiler. Herhangi bir gerilime sebep verecek bir hadisenin olmadığını ana muhalefet partisinin adayı ve temsilcileri söylediler. Dolayısıyla arkadaşlarımızla birlikte partide seçim sonuçlarını izledik” ifadelerini kullandı.

“Seçim gecesi herhangi bir tehdit aldınız mı” sorusuna ise Akşener, “Benim siyasi hayatım tehdit yapılamayacak bir siyasi karakter olarak buna cesaret edilemeyecek bir karakter olarak şekillenmiştir. Ben o gece partimde saat 01.30’a kadar arkadaşlarımla birlikte seçim sonuçlarını takip ettim. Ne bir telefon aldım ne bir ziyaretçi oldu. Bu ülkede böyle bir şeye tevessül edecek, aklından geçirecek bir kişi yoktur” cevabını verdi.

“MECLİS’TE GRUP TOPLANTISI YAPACAĞIM”

“Milletvekili olmadığınız için partinin bir grup başkanına ihtiyacı olacak Meclis’te. Bunun için seçim nasıl yapılacak” sorusuna Akşener şu yanıtı verdi:

“Hepsi demokratik usullere göre yapılacak. Başından beri her aldığımız karar mutlaka yetkili kurullarımızın tartışmasıyla alındı. Şahsi olarak hiçbir önemli kararı kendim almadım. Birlikte her şeye karar vereceğiz. Meclis’te grup toplantısı tabi yapacağım.”

(İlker Turak - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstifa iddialarına yanıt verdi
İstifa iddialarına yanıt verdi
AK Parti MYK ve MKYK cuma günü toplanacak.
AK Parti MYK ve MKYK cuma günü toplanacak.
"Açılmamış, sisteme girilmemiş sandık yok"
"Açılmamış, sisteme girilmemiş sandık yok"
Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Türkiye tercihini yaptı: Şimdi ne olacak ?
Türkiye tercihini yaptı: Şimdi ne olacak ?
CHP’de istifa depremi
CHP’de istifa depremi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim