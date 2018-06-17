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İnce’nin seçmenlerinden isteği

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "24’üne kadar herkes 3 kişiyi ikna edecek. İşimiz bitti mi hayır. Akşam üzeri sandıklar açılırken tekrar orada bulunacağız. Sandıklar açıldı seçim bitti seçim kuruluna gidiyor, oraya gideceksiniz " dedi.

17 Haziran 2018 Pazar 17:44
İnce’nin seçmenlerinden isteği

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "24’üne kadar herkes 3 kişiyi ikna edecek. İşimiz bitti mi hayır. Akşam üzeri sandıklar açılırken tekrar orada bulunacağız. Sandıklar açıldı seçim bitti seçim kuruluna gidiyor, oraya gideceksiniz " dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Elazığ’da İstasyon meydanında mitingde konuştu. "Bakın az önce faizler yine yükseldi, dolar yine gidiyor" diyerek sözlerine başlayan Muharrem İnce, "Türkiye’nin devasa sorunları var. Türkiye’nin bu büyük sorunlarını yorgun bir adam çözemez. Sorunların çözümü için taze kana ihtiyaç var. Ne ile kavga ettiyse o yükseliyor. Dolarla, euro, faizle kavga etti yükseliyor, İnce ile kavga etti İnce yükseliyor. Oradan buradan bana saldırıyor. Ama her açıklamasından bir mizah çıkartabiliyorum. Diyor ki bana 4. köprüyü nereye kuracaksın diyor. Ben de dedim ki bak Edirne’den Elazığ’a gönül köprüsü kuruyorum. Benim anlayışımda ayrımcılık yok, ha başı açık ha kapalı. O artık sizden biri değil, o saraylı. Bana ne diyordu gariban cumhurbaşkanı adayı diyordu. Ben garibanların adayıyım, sen sarayların adayısın. Israrla söylüyorum milletin dertleri ile uğraşmıyor, onları bıraktı. Allah’ın izni milletimizin izni ile cumhurbaşkanı olduğumda Marmaris’teki yazlığı engelli çocuklara vereceğim. Bu ülkenin çocukları için uğraşayım. Yurtlarda büyüyen anasız, babasız çocuklarımız var, 3 bin, 5 bin 10 bin her yıl değişiyor. Bu çocuklarımız 18 yaşına kadar devlet gözetiminde 18’inden sonra sokağa atılıyor. Cumhurbaşkanı seçildiğimde 18 yaşını doldurmuş kimsesiz çocuklarımızı devlet güvencesine alacağım. İşçi olan işçi, memur olan memur olacak. Eğer 81 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti kimsesiz çocuklarına bakamıyorsa yazıklar olsun mu millete" diye konuştu.

“ÖNCE BARIŞACAĞIZ, SONRA EKONOMİK OLARAK BÜYÜYECEĞİZ VE ADİL OLARAK BÖLÜŞECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine ’Bay Muharrem’ dediğini anımsatan İnce, "Ben ona ’bay bay Recep’ diyeceğim. Bay Muharrem köprü, tünel yapabilir misin diyor. Erdoğan sana söylüyorum ‘fabrika yapabilir misin. Şimdi diyorsun büyük ustalık dönemi. Yok öyle yağma senin bu sefer emeklilik dönemin. Milleti böldün. Parçaladın, senden benden dedin. Bizim hizmetimizde sen ben yok. Önce barışacağız, sonra ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz. Bunu birlikte başarabiliriz. Elazığ siz buna hazırsınız, bunu gördüm” diye ifade etti.

"HER TÜRLÜ TERÖRLE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Her türlü terörle mücadele edeceklerine vurgu yapan İnce, "İster IŞİD, ister PKK, İster FETÖ hiç fark etmez kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Milletvekili adayımız da mecliste bunu kararlı bir şekilde gösterdi, siz de görmüşünüzdür. Atıl kalan sanayimizi devreye sokacağız, tarım alanımızı, insan kaynağımızı, denizlerimizi kullanamıyoruz atıl. Bunların hepsinde topyekun kalkınma. Yani onun dediğim gibi her mahalleye bir kıraathane açmakla olmaz bu işler. Muharrem İnce’nin sloganı hak, hukuk adalet... Erdoğan’ın çay kek oralet... Ben uzay madenciliği diyorum, o kıraathane diyor. Açıktan veremiyor iktidarı da böyle mi veriyor diye düşünüyorum. Türkiye’yi bir ucundan bir ucuna geziyorum. Bugün 42. gün 96. mitingim. Erdoğan 25 tane civarında yaptı, biz 96 tane yaptık. Benim dönemimde Erdoğan da rahat edecek. Huzur, barış olacak. Kadınları iş yaşamına katacağız. Her mahalleye bir kreş açacağız. Çiftçiye mazotu 3 liraya vereceğiz. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. En düşük emekli maaşı bin 500 TL olacak. Erdoğan gibi bir tavır içinde olmayacağız. Bazen barış diyor, bazen savaş diyor. Bazen şehit babası gibi konuşuyor, bazen bir bakıyorsun Kandil’le İmralı arasında postacılık yapıyor. Bizim politikamız, ilkeli kararlı. General beni eleştirdiği toplantıda Erdoğan’ı alkışlıyor. Bu doğru değil, bu devlet böyle yürümez” ifadelerini kullandı.

"24’ÜNE KADAR HERKES 3 KİŞİYİ İKNA EDECEK"

"Sizlerden bir şey istiyorum" diyerek sözlerini sürdüren İnce, "24’üne kadar herkes 3 kişiyi ikna edecek. Amcaoğlu, halaoğlu, dayıoğlu, komşu, teyze kızı. Sonra oyumuzu kullanmaya gidecek. İşimiz bitti mi hayır. Akşam üzeri sandıklar açılırken tekrar orada bulunacağız. Sandıklar açıldı seçim bitti seçim kuruluna gidiyor, oraya gideceksiniz. İl seçim kuruluna gittiniz işiniz bittimi hayır benim işim başlıyor. Ben Pazar günü oyumu kullanacağım, Ankara’ya gideceğim YSK’nın önüne. Emin olun bu iş tamam,ben bunu görüyorum” şeklinde konuştu.

“CEZA KESMİŞ Mİ DEVLET KESMİŞ, ÖDEMİŞİZ”

Kendisiyle ilgili 20 sene öncesine gidildiğine vurgu yaparak cevap veren İnce, "20 sene önce bir dershanenin ortağıyım. Öğretmenlerin sigorta primini ödemedi diyor. Dershanelerde 2 türlü öğretmen çalışır, 1 emekliler çalışır, birde 2 gençler. Emekliler için de bir prim ödenir ama emekliye bir faydası yoktur. Ama emekliler o primin ödenmesini istemez, kendisine verilmesini ister. Sözünü ettikleri öğretmenler emekli öğretmenler. Ha bir ceza kesmiş mi devlet kesmiş, ödemiş miyiz ödemişiz. Bu şuna benzer biliyor musunuz. Trafik cezası yiyorsun, cezanı ödüyorsun 2a bak sen trafik cezası yemişsin’ olur. Erdoğan eski defterleri açma bak açarım altında kalırsın. Dershanede ceza kesilmiş 20 sene önce ne olmuş, ne olmuş yani. Ceza kesilmişse ödenmiş ceza. Bu mu şimdi kusur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programda karşısına çıkmasını isteyen İnce, ekonomiyi tartışmaya davet ederek konuşmasını tamamladı.

(İHA)
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