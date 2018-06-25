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İnce ve Karamollaoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.

25 Haziran 2018 Pazartesi 21:11

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yarıştığı iki isimden tebrik telefonu geldi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan arayan bir diğer isim de Saadet Partisi’nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’ydu. Karamollaoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak yeni görevinde başarılar diledi.

(İHA)
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