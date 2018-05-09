İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceği saati açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini bu akşam saat 21.00’da Ak Parti Genel Merkezi’nde kabul edeceğini söyledi.

Edirne İstasyon Meydanı’nda düzenlediği mitingde partililerine seslenen Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, konuşmasına başlamadan önce partilileri ile birlikte öz çekim yaptı ve konuşmasını cep telefonları ile canlı yayınlamalarını istedi.

İnce, daha sonra kendisi ile birlikte Edirne’ye gelen ve mitinge katılan İlhan Kesici ve Abdüllatif Şener’i, tek tek sahneye davet etti ve ellerini kaldırarak beraber poz verdi.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce, mitinge katılan partililerinden cep telefonlarını çıkartarak canlı yayın yapmalarını isteyerek, “Biz sadece Hakkari’deki, Edirne’deki vatandaşımın değil Prizren’deki Cemil ağabeyin, Kırcaali’deki Emine teyzenin, Gümülcine’deki Ahmet Amca’nın da vicdanı olacağız, onların da başını dik gezdireceğiz” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA RANDEVU BU AKŞAM

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Edirne’ye gelmeden önce randevu talebi ile ilgili haber geldiğini anlatarak, “Edirne er meydanı, er meydanı. Er meydanında palavra yok. Er meydanında hile yok. Er meydanında pehlivanın birinin kolunu bağlamak yok. Siyasette er meydanı. Televizyonları eline al, uçakları eline al, örtülü ödeneği eline al. Sonra ’Çıkın karşıma’. Ben öyle yapmadım. Ben sayın Temel Karamollaoğlu’nun, sayın Akşener’in makamına gittim, başarılar diledim. Az önce de sayın Demirtaş’a gittim, başarılar diledim. Az önce sayın Erdoğan’dan cevap geldi. Bu akşam saat 21.00’de AK Parti Genel Merkezinde kabul edeceklermiş, şimdi de ona gidip başarılar dileceğim” dedi.

“BENİM EN ÇILGIN PROJEM HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK”

Türkiye’de önemli olanın birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak olduğunu dile getiren İnce, “Benim derdim Türkiye, benim derdim barışmak, benim derdim uzlaşmak, beraber yaşamak. Sen-ben yok, ayrı gayrı yok. Bu ülkede beraber yaşamak. Hani diyorlar ya, ’Bizim çılgın projemiz var’ diyor. Nedir çılgın projen? Kanal İstanbul. Bakın kanallar, tüneller önemlidir ama bunlar küçük iştir. Bundan 40 sene önce Demirel, Birinci Köprüyü yaptı. İkinci Köprüyü Özal yaptı. Üçüncü Köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü Köprüyü de İnce gelir yapar, bunlar kolay iş. Benim en büyük projem, benim en çılgın projem, huzur içinde beraber yaşamak. Bu milleti barıştırmak. Ben bunun için buradayım, meydanlardayım” diye konuştu.

‘FRANSA’YA KURAN-I KERİM TEPKİSİ’

Fransızların Kuran-ı Kerim ile ilgili çıkışlarını sert bir dille eleştiren İnce, “Türkiye birbirine düşerse, içeride kavga ederse, bölünürse, insanların yürekleri soğursa bu sefer size karşıdan laf gelir. Fransız çıkmış, kutsal kitabımıza laf uzatıyor. Senin haddine mi, sen kimsin? Şundan emin olun, 24 Haziran akşamı Muharrem İnce Cumhurbaşkanı, önce içeride dirlik, sonra Fransa gelsin, Putin, hepiniz geleceksiniz, hepinizle sonra görüşeceğiz” dedi.

“BİLİM DİYEN, İNSAN HAKLARI DİYEN, HUKUK DİYEN BİR CUMHURBAŞKANI”

İnce, bilim diyen insan hakları diyen bir Cumhurbaşkanı olacağını belirterek, “Gençler bu ülkeyi sizinle birlikte düzlüğe çıkaracağız. Bağırıp çağıran ayar veren bir Cumhurbaşkanı değil, yol gösteren bir Cumhurbaşkanı. Bilim diyen, insan hakları diyen, hukuk diyen bir Cumhurbaşkanı. Kuantum diyen, düşünen robotları söyleyen, uzay madenciliğini tartışan bir Cumhurbaşkanı. Kendi uydusunu yapan bir ülkeyi tartışan bir Cumhurbaşkanı” diye konuştu.

“TÜM SINAV ÜCRETLERİNİ KALDIRACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı olduğun gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim’de ‘gençlik bursu’ adı altında 500’er TL vereceğini belirten İnce, “Bakın emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında iki ikramiye verildi. Ne güzel yaptı hükümetimiz, kutluyorum onları. Gençler Muharrem ağabeyiniz, öğretmen ağabeyiniz, size Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanı olduğumda 19 Mayıs’ta Gençlik Bursu, 29 Ekim’de Cumhuriyet Bursu, geri dönüşümsüz 500 lira para vereceğiz. 25 Haziran sabahı, şimdiden sonra Türkiye’de yapılacak bütün sınavlardan, ister KPSS, ister TUS, aklına ne geliyorsa, hiçbirinden ücret alınmayacak. Eğer 80 milyonluk bir ülke kendi evlatlarına sınava sokacağı zaman, o sınavdan para alıyorsa, bu utanılacak bir durumdur. Sınav parası diye bir şey olur mu?” şeklinde konuştu.

DEMİRTAŞ İLE CEZAEVİNDE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Edirne mitingi öncesi HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı olan ve Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’a ziyaret gerçekleştiren İnce, “Az önce de Sayın Demirtaş’a gittim, başarılar diledim” dedi.

(Koray Ustabaşı - Ergin Yıldız /İHA)